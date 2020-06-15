土銀網銀加碼匯率優惠 美元定存1年最高0.7%

土地銀行表示，現雖處於防疫期間，客戶理財投資仍要繼續，為讓客戶在家也能享受優惠，自109年6月11日起至109年6月24日止，推出「土銀網銀結購美元存款匯率優惠快閃專案」，限時14天，客戶只要透過網銀結匯美元，即可享牌告減4分(0.04元)之優惠匯率。

土地銀行表示，邇來美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶多採分批結匯方式以降低風險，若客戶美元資金短期間未計劃運用者，於網路銀行辦理定期存款亦可享美元定期牌告利率依各相當天期全年加碼0.02%之優惠，或享有不定期推出之美元優利定存專案，讓存戶宅在家，優惠能掌握，一指即享「匯率」及「利率」雙重優惠，匯率優惠快閃專案額度有限，額滿即專案終止。歡迎存戶速速至土銀開立外匯存款帳戶並辦理網路銀行，千萬不要錯過這難得的好機會。

土銀表示，網銀客戶利用此匯率優惠結購之美元亦可搭配該行6月份推出之「土銀最利HIGH-美元外匯優利定存專案」，該專案不論新舊資金，網銀美元只要1,000元以上，即可享有一年期年利率 0.6%的優利美元定存，單筆達美元5萬元以上，即可享一年期年利率0.65%的優利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有一年期年利率0.7%的優惠利率，客戶可速至土銀全省分行臨櫃辦理。