金管會高層人事異動 邱淑貞升副主委
金管會今（15）日公布高層人事異動案，行政院已核定，由銀行局長邱淑貞升任常務副主委，遺缺則由銀行局副局長莊琇媛升任。
金管會主委黃天牧上任後，原遺缺常務副主委一職空缺至今，金管會今天公布相關人事案，全部內升，銀行局長邱淑貞升任副主委，銀行局長一職，則由副局長莊琇媛升任。
金管會表示，相關人事案行政院已在6月12日核定，新的人事案從今（15）日起生效。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言