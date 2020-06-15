金管會高層人事異動 邱淑貞升副主委

金管會今（15）日公布高層人事異動案，行政院已核定，由銀行局長邱淑貞升任常務副主委，遺缺則由銀行局副局長莊琇媛升任。

金管會主委黃天牧上任後，原遺缺常務副主委一職空缺至今，金管會今天公布相關人事案，全部內升，銀行局長邱淑貞升任副主委，銀行局長一職，則由副局長莊琇媛升任。

金管會表示，相關人事案行政院已在6月12日核定，新的人事案從今（15）日起生效。