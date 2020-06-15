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《精靈樂章》轉手遊新作將上市 傳奇下半年力拚回神

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

傳奇（4994）今（15）日舉行股東常會，今年無董事改選，會中通過去年財報及盈餘分配案。展望下半年，傳奇新作連發衝刺營運，除了4月已上市的《幻想神域2國際版》持續挹注，《幻想神域2日版》預計於7月上市，另傳奇自製手機遊戲《G1》、女性向卡牌遊戲《UG》也將陸續於東南亞、台港澳推出。

因傳奇代理中國簡悅開發的手機遊戲《風之國度》，生命周期進入平穩期，加上認列《幻想神域2國際版》宣傳費用，使傳奇表現不如去年，今年第一季營收7.71億元，年減5.32%，季減8.6%；稅後純益1.01億元，年減40%；每股純益（EPS）0.91元，較去年1.52元減少。

在《幻想神域2國際版》推出後，帶動傳奇近兩個月業績回溫，今年5月營收2.94億元，月增15.3%，年減2.36%；累計前五個月營收13.22億元，年減1.4%。傳奇下半年靠新作力拚業績回溫，《幻想神域2日版》於6月3日啟動事前預約，預計7月上市；另由傳奇經典IP端遊《精靈樂章》轉製的手遊《G1》，將陸續於東南亞和台港澳推出，為其下半年最大重點。

端遊《精靈樂章》於2008年上市，此次轉為手遊，為傳奇第三度嘗試將IP端遊轉手遊。傳奇曾說，該款遊戲是最長壽的遊戲，公司開發數十款遊戲下來，《精靈樂章》營收表現也是數一數二，之所以選此款遊戲轉手遊，是因為它的IP對很多人來說有魅力，目前英文、西班牙版等端遊，到現在都還有營運，仍有很多人在玩，屬於具備很大基礎的遊戲，盼帶起10年前舊玩家的感動神經。

傳奇表示，《G1》及卡牌遊戲《UG》下半年會先在東南亞推出簡體中文版，做為測試市場，接著於台港澳正式上線；此外，《幻想神域2國際版》、《幻想神域2日版》等遊戲，可望持續帶來成長動能；《風之國度》邁入平穩期；整體來看，對下半年營運審慎樂觀。

傳奇今（15）日無懼台股大盤走弱，盤中接獲買盤支撐上攻，盤中最高一度漲至64.5元，重新站上月線。

東南亞 手遊

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