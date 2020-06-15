捍衛經營權 大同二度公告+聲明反駁黃國昌臉書發文

大同（2371）股東會將在6月30日召開，今年將全面改選9席董事，經營權爭奪戰火猛烈，市場派更是請出前立委黃國昌參選獨立董事，兩派在委託書徵求上卯足全力外，激烈的言論攻防戰也上不斷上演，針對黃國昌的臉書發文，大同除了兩度在公開資訊觀測站上公告澄清之外，更發出書面聲明嚴正駁斥，深怕黃國昌的指控造成投資人的誤解。

大同聲明強調，「因過去承接許多政府標案，甚至更涉及國安機敏資訊，大同本次股東會不僅僅是經營權之爭，也涉及國家安全的保障，不可不慎！」。

大同聲明指出，黃國昌在臉書上最近的一則發文，指控華映投資中國華映科技，保證中國華映科技每年獲利10%；且福建省電子信息集團將吃下華映對中國華映科技持股，所以中國華映科技將成中國國有公司；因此華映是「錢進中國 結果竟成中共國企」、「錢進中國、債留台灣的荒謬連環套」。

針對黃國昌臉書專頁所述，在6月11日及6月13日兩度在公開資訊觀測站上公告澄清，強調大同與華映為各自獨立的公司，投資人不能混為一談，大同大動作駁斥，就是怕投資人因黃國昌的指控造成誤解。

大同表示，華映當時是以旗下四家模組廠之資產併入中國華映科技，取得借殼上市資格，華映本身並無任何現金支出，即因此獲得一個A股上市的資金平台；但中國證監會於核准前，曾要求在關聯方交易金額比例下降至30%以前，必須確保中國華映科技每年淨資產收益率不低於10%，以避免華映以75%股權之實控人身份影響中國華映科技的損益及小股東權益；華映當時認為，該10%的成數與該四家模組廠平均資產報酬率相當，符合市場行情，且迄至2018年度止，其淨資產收益率均有達標，華映公司並無違反承諾。

華映以所持有的中國華映科技股票在大陸質押借款，拿錢回台，自2006年至2018年累計償還臺灣各銀行借款約新台幣759億元，不但沒有「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸借錢，回台償還銀行貸款及充實營運資金。

華映百慕達先前曾以中國華映科技股票質押借款，但嗣因無力清償而遭質押債權人渤海信託拍賣，此乃債權人的權利，且目前已依當地司法程序進行拍賣； 信息集團以華映科技集團股東身分向渤海邀約「以股還債」，也是其決定故非華映公司所得置喙，遑論大同！ 華映目前尚待法院為最終裁決，再估算對財報影響數列入。

大同在公告中強調，面板業由於產能過剩及大陸以國家資本補貼，日本、韓國、台灣的面板公司都很辛苦，華映經營進入困境，讓華映大股東承受很大投資虧損，這是華映在面板業的辛苦，不應把經營責任指摘到大同。

大同認為，黃國昌已非立法委員，沒有言論免責權的保障，但仍不改大砲性格，對大同的攻勢猛烈。法界人士表示，黃國昌具備法律專業，又是公眾人物，在發表言論前，比一般人高負有更高的查證義務，如果未經查證即發表不實言論，恐怕無法如同過去躲在言論免責權的保護傘下。

法界人士提醒，大同是一家上市公司，任何可能造成價格波動的訊息，在發佈前都應該謹慎查證，有心人如果刻意散布不實消息，可能會構成操控股價罪。

外資上周五賣超大同108張，終止連十買，自營商則是賣超136張，大同今（15）日以20.7元，下跌0.35元，一度翻紅至21.1元，上漲0.05元，盤中小跌0.23%。