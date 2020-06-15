金管會公告 邱淑貞升任金管會副主委

520之後，金管會主委黃天牧高升，外界關切常任副主委將由誰來接任？根據金管會公告，原銀行局長邱淑貞升任副主委，並由銀行局副局長莊秀媛升任銀行局長。

外界原先預期副主委可能由內部四大局長其中一位升任，但也不排除空降，多位立法委員在財委會也針對副主委人事案，質詢過黃天牧。

甚至一度傳出可能由金管會主秘出任，但黃天牧曾經表示，金管會主秘只有12職等，並不符合資格。

今天則確定副主委由邱淑貞升任，根據金管會資料顯示，邱淑貞為美國波士頓大學法學院國際銀行組碩士，國立中興大學法律學系學士，曾經歷任金管會銀行局組長，銀行局主任秘書，綜合規劃處處長，主任秘書以及銀行局局長等職務。