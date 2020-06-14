央行理監事會 楊金龍口袋裡的三顆子彈…他會怎麼打？

「要對付新冠肺炎疫情造成的全球不景氣，但是中央銀行總裁楊金龍口袋裡，只剩下最後的三顆子彈，他會怎麼打？」金融圈主管用了個妙喻，把央行剩下的降息空間比喻為子彈，每次以半碼為單位，而楊總裁的口袋裡，只剩下最後的三顆子彈。

央行理監事會議本周四登場，對於央行是否持續降息，市場投以關注眼光。

一般所稱的降息，是指央行調降重貼現率，但此一利率其實象徵意義較大，金融圈最關注的利率指標，其實是央行收受金融機構餘裕資金的定存單利率，特別是28天期，這個才是市場矚目的「實際」利率。

目前央行28天期定存單的利率為0.34%，0.34除以0.25，等於1.36，換算下來，央行剩下的降息空間，連1.5碼都不到。

既然央行28天期定存單，是銀行最重要的利率調整指標，可以說，央行調降利率的空間，只剩下這區區的34個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），就要吃「歸零膏」；若央行本周四勇敢且果決的打出一顆子彈，口袋裡，就只剩下兩顆子彈，可以因應未來的不確定性。

楊總裁的決定，市場都在等著看。