推動支付生態圈 要先打通金流

推動台灣支付生態圈，金管會提出整合電子支付及電子票證的新條例草案，力拚今年內上路，新條例將大幅開放電子支付業務，打通電支機構金流，從封閉式改為開放式，讓電支機構間的商家可以共通，並相互轉帳。

新條例已送行政院，如果立法院本期會能順利通過，金管會將拚今年內上路，金管會官員表示，新條例有多項業務開放重點，包括第一，目前電支機構的金流是封閉式，只能對受理註冊的使用者提供金流服務，未來將改為開放式架構，財金公司會先建置跨機構共用平台，提供清算機制。

未來包括電支、兼營電支的金融機構及電票都可以加入，共用平台將提供兩大項功能，包括資金流通，未來電支及金融機構間可透過平台提供國內外匯兌，及做轉帳。

例如目前街口使用者的帳戶間可相互轉帳，但不能跨機構轉帳到歐付寶使用者帳戶，以後就可以。

還有通路共享，電支機構跟一家商店簽約後，加入平台的其他電支機構，就可以在這家商店消費支付。

例如街口簽了十家商店，歐付寶雖未跟這十家商店簽約，但只要加入平台後，歐付寶使用者也可以在這十家商店消費支付。

第二，開放辦理國內外小額匯兌，以後就可以直接跟電支機構換外幣。第三，開放電支機構附屬業務，包括可辦理「紅利點數整合平台」業務，讓不同的紅利點數可在一次消費使用等。