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疫情影響 4月電支、電票交易額衰退

經濟日報 / 記者邱金蘭╱台北報導
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫情影響，電子支付機構及電子票證機構4月交易金額持續雙雙衰退，分別比去年底減少9.42%及20.28%。

在無現金社會發展趨勢下，持續成長中的電子支付，仍不敵這波疫情的衝擊。根據金管會資料，今年4月底，電子支付當月交易金額有37億元，比去年12月的41.05億元，減少9.42%，罕見出現衰退現象。

電子票證當月消費金額59.34億元，同樣比去年12月的74.44億元，大幅減少20.28%。

對於為何電支及電票的交易金額都呈現衰退？金管會官員表示，經詢問電支機構及電票機構，答案都是受到疫情影響。

3、4月疫情仍嚴峻，民眾很少出門，搭捷運公車變少了，捷運公司還因此出現虧損，電票的消費金額當然減少。

同樣的道理，大家少出門，消費也跟著減少，使得電支的交易金額罕見出現衰退。

值得注意的是，3月電支及電票交易金額已分別比去年底減少14.73%及13.13%，4月持續衰退，電支減幅縮小，但電票衰退幅度持續擴大。

電票的4月消費卡數更明顯從去年12月底的1,550萬張，大幅減少到1,111萬張，衰退二成二。

不過，4月電支使用者人數並未減少，仍比去年12月增加近二成；儲值金額也持續成長，從去年12月的44.63億元，增加到46.68億元。

儲值金額的增加，可能與愈來愈多人會透過電支帳戶轉帳有關，官員表示，去年12月，當月電支帳戶的轉帳金額，突然爆增到23.06億元；今年4月，也有16.24億元，過去當月轉帳金額都未超過10億元。

疫情 捷運 新冠肺炎 公車

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