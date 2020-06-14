聽新聞
test
0:00 / 0:00

電支用戶數爆發 突破800萬 年底挑戰千萬

經濟日報 / 記者邱金蘭╱台北報導
（聯合報系資料庫）
（聯合報系資料庫）

行動支付時代來臨，根據金管會統計，今年4月底，電子支付使用人數突破800萬人，而且持續以兩位數快速增加中。依此成長速度，今年可望突破1,000萬人，逐步逼近早推出多年的電子票證，未來甚至有機會進一步超車電子票證。

電支業務競爭白熱化，業者不定期推出各種活動搶客，根據金管會統計，今年4月底止，扣除金融機構兼營者，經營電支業務的機構，已從原本的六家左右，增加到九家(含遠鑫)。

電支使用人數在今年4月底已有829萬多人，比去年同期大增六成，持續維持高成長的熱度，若以這種增幅推估，今年使用人數有機會突破1,000萬人。

金管會官員表示，以過去成長速度來看，今年是有機會突破1,000萬人，不過還是要觀察兩變數，第一，下半年業者有無推出活動，每次推活動，新註冊的使用者都會明顯增加；第二，後續疫情情況。

今年初以來因疫情關係，很多人都不出門，不出門消費就會減少；雖然在家可以網購，但網購的支付工具仍以信用卡為主。

值得注意的是，電支使用人數也逐漸逼近電票，金管會資料顯示，2018年4月剛開始有電支業務統計時，當時的使用人數243萬人，電票當月消費卡數則有1,400多萬張。

今年4月底，電支有829萬人，電票當月消費卡數則有1,111萬張，兩者差距愈拉愈近。

而且，電支使用人數仍有五、六成的增幅，電票當月消費卡數甚至有衰退現象。

官員表示，一個人可能有很十幾張悠遊卡、一卡通等電子票證，但一個人不太可能會開十幾個電支帳戶。

電票因結合學生證、福利卡、老人卡等，會一直發卡，但民眾沒有在使用的舊卡，通常不會去註銷、退卡，所以電票的總流通卡數會不斷增加，且有重複情況，而真正有在使用的電票，也就是當月消費卡數，一定會比總流通卡數少。

例如今年4月底，電票總流通卡數有13,143多萬張，當月消費卡數則只有1,111多萬張。

官員表示，長久下去，電支使用者是有可能超越電票（當月消費卡數），扣除金融機構，目前電票機構有四家，電支機構則有八家，若加已獲准兼營電支的遠鑫則有九家。

尤其未來整合電票、電子的新電支機構條例草案上路，邁向虛實整合後，業務範圍擴大，會吸引更多電支使用者加入。

官員說，電票成長會有點趨緩，畢竟已發展十幾年了，商店也開發差不多了，而電支這幾年才興趣，加上政府力推行動支付，還有很大開發空間。

不過，電票仍會持續存在，例如搭大眾交通工具，拿出卡片嗶一下很方便，電票、電支仍有各自領域，搭捷運大部分用電票，有些商店消費不能用電票，就用電支。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

疫情 網購 一卡通 捷運

相關新聞

電支用戶數爆發 突破800萬 年底挑戰千萬

行動支付時代來臨，根據金管會統計，今年4月底，電子支付使用人數突破800萬人，而且持續以兩位數快速增加中。依此成長速度，今年可望突破1,000萬人，逐步逼近早推出多年的電子票證，未來甚至有機會進一步超車電子票證。

主打高利率 違法境外保單檢舉案倍增

受金管會限縮儲蓄險與持續調降宣告利率影響，低利環境錢無處去，境外保單近期在國內違法販售的情況愈來愈猖狂。保險局近期接獲民...

推動支付生態圈 要先打通金流

推動台灣支付生態圈，金管會提出整合電子支付及電子票證的新條例草案，力拚今年內上路，新條例將大幅開放電子支付業務，打通電支機構金流，從封閉式改為開放式，讓電支機構間的商家可以共通，並相互轉帳。

疫情影響 4月電支、電票交易額衰退

受新冠肺炎疫情影響，電子支付機構及電子票證機構4月交易金額持續雙雙衰退，分別比去年底減少9.42%及20.28%。

匯市最前線／台幣維持偏升格局

台股上周五（12日）大跌，熱錢照常匯入，推升新台幣盤中最多升值8.1分，最高升抵29.652元；不過，進口商、壽險海外投...

中金院7成畢業生 獲就業門票

中信金融管理學院昨舉辦第二屆大學部暨第三屆研究所畢業典禮，今年有一六二名畢業生，其中廿五人透過希望助學金完成學業，參與中...

避險買盤支撐 專家：金價有望挑戰1800美元

展望後疫情時代金價走勢，專家認為，受惠於避險買盤進場，支撐金價下跌有限，後續隨各國解封，大環境潛在風險仍高，估計金價上看...

中金院畢業生薪情好 七成獲就業門票

「我期許中信金融管理學院的校友，有朝一日能成為最有實力的『金融國家隊』，為台灣打亞洲盃、世界盃！」中信金融管理學院今(1...

熱門新聞

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

台積電幫董監事投保67餘億元居冠 大立光不到億元

避險買盤支撐 專家：金價有望挑戰1800美元

中金院畢業生薪情好 七成獲就業門票

寶璽建設創辦人梁德煌 發表第五本原創小說

解封商機 百貨業：人潮回流端午連假買氣有撐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。