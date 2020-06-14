電支用戶數爆發 突破800萬 年底挑戰千萬

行動支付時代來臨，根據金管會統計，今年4月底，電子支付使用人數突破800萬人，而且持續以兩位數快速增加中。依此成長速度，今年可望突破1,000萬人，逐步逼近早推出多年的電子票證，未來甚至有機會進一步超車電子票證。

電支業務競爭白熱化，業者不定期推出各種活動搶客，根據金管會統計，今年4月底止，扣除金融機構兼營者，經營電支業務的機構，已從原本的六家左右，增加到九家(含遠鑫)。

電支使用人數在今年4月底已有829萬多人，比去年同期大增六成，持續維持高成長的熱度，若以這種增幅推估，今年使用人數有機會突破1,000萬人。

金管會官員表示，以過去成長速度來看，今年是有機會突破1,000萬人，不過還是要觀察兩變數，第一，下半年業者有無推出活動，每次推活動，新註冊的使用者都會明顯增加；第二，後續疫情情況。

今年初以來因疫情關係，很多人都不出門，不出門消費就會減少；雖然在家可以網購，但網購的支付工具仍以信用卡為主。

值得注意的是，電支使用人數也逐漸逼近電票，金管會資料顯示，2018年4月剛開始有電支業務統計時，當時的使用人數243萬人，電票當月消費卡數則有1,400多萬張。

今年4月底，電支有829萬人，電票當月消費卡數則有1,111萬張，兩者差距愈拉愈近。

而且，電支使用人數仍有五、六成的增幅，電票當月消費卡數甚至有衰退現象。

官員表示，一個人可能有很十幾張悠遊卡、一卡通等電子票證，但一個人不太可能會開十幾個電支帳戶。

電票因結合學生證、福利卡、老人卡等，會一直發卡，但民眾沒有在使用的舊卡，通常不會去註銷、退卡，所以電票的總流通卡數會不斷增加，且有重複情況，而真正有在使用的電票，也就是當月消費卡數，一定會比總流通卡數少。

例如今年4月底，電票總流通卡數有13,143多萬張，當月消費卡數則只有1,111多萬張。

官員表示，長久下去，電支使用者是有可能超越電票（當月消費卡數），扣除金融機構，目前電票機構有四家，電支機構則有八家，若加已獲准兼營電支的遠鑫則有九家。

尤其未來整合電票、電子的新電支機構條例草案上路，邁向虛實整合後，業務範圍擴大，會吸引更多電支使用者加入。

官員說，電票成長會有點趨緩，畢竟已發展十幾年了，商店也開發差不多了，而電支這幾年才興趣，加上政府力推行動支付，還有很大開發空間。