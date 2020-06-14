主打高利率 違法境外保單檢舉案倍增

受金管會限縮儲蓄險與持續調降宣告利率影響，低利環境錢無處去，境外保單近期在國內違法販售的情況愈來愈猖狂。保險局近期接獲民眾檢舉數量倍增，多是假藉資產管理公司或財務顧問等名義，主打高利率招攬未經金管會核准的境外保單。

一位不願具名的銀行理專受訪表示，近期一個月至少有兩位客人拿境外保單來詢問，其中以香港分紅保單最多，因為香港保單是繁體字，又離台灣近，加上從去年開始反送中、疫情等，不少「業務」只能透過網路社團拉客，號稱透過網路傳送投保資訊，人不用到香港就能買保單，很明顯是違法，且觀察香港保單的簡介上，利率大多高達百分之四以上，「很多人看到利率就買了」。

去年市場也傳出，有銀行理專積極轉介客戶到香港分行買保單。該名不願具名的理專表示，外商銀行裡一些理專，累積到一定客戶後，「兼職」賣境外保單，賺的佣金甚至比本業還多。保險局官員透露，早在去年就有聽說，但苦於找不到證據。

保險公司主管表示，香港的保單因商品設計自由，大部分分紅保單沒有台灣的保價金制度，所以可以拉到高利率。他拿一張香港知名保險公司推出的分紅保單舉例，宣傳上寫著一年存一萬美元、繳費終身，到六十五歲可領一百多萬美元，利率高達百分之六，「其實這一百萬美元很大一部分是非保證的，這些在宣傳上都不會寫。」

保險局表示，民眾購買的境外保單，雖有些可能是國外知名保險業者，但這些公司設立在國外，不受國內保險法規範，日後若發生理賠等糾紛，因簽發保單的保險公司在台灣沒有據點，保戶要自行接洽遠在國外的保險公司，自行承擔相關風險，甚至可能血本無歸。

據保險局統計，近十年已移送卅七件境外保單案件給檢調，高達九成都是民眾檢舉。保險局警示，若在國內招攬境外保單者，可處三年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以上、兩千萬元以下罰金，民眾若有發現，可以隨時向保險局檢舉。