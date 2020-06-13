台新金要求提退場機制 財部：自己想辦法
台新金控希望政府提退場機制，財政部高層官員昨（12）日聞訊後指出，股票在台新金手上，如何處置，財政部無權干預，強調「退場機制應要台新金自己想辦法」。
該名高層說：「至今只有看到他們一直公開放空話，卻無具體方案，雙方至今也都無協商。」
財政部昨日發布的新聞稿也提到，台新金屢次表達退場意願，顯示對彰銀並無長久經營理念，惟迄今未提出具體退場規畫。鑑於台新金控退場有助「金金分離」政策落實，建議台新金控提出具體周詳可行方案，再視情形因應。
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