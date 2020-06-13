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玉山金 啟動世代接班

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

玉山金控昨（12）日啟動世代接班，現任玉山金控財務長陳美滿、策略長陳茂欽分別出任玉山金控與玉山銀行總經理，原本身兼玉山金與玉山銀總經理的黃男州，則升任玉山銀董事長。

此舉等於對外宣示，黃男州將逐步釋出手中對玉山金主導權給新一代專業經理人執掌，為黃男州擔任玉山金總經理12年來，玉山金首次啟動大規模人事異動，

黃男州執掌玉山金總經理12年以來，逐步將玉山金控推展成優質金控，統計2019年底，金控總資產已經來到2.5兆元，市值逾3,200億元，是投資人眼中穩定投資的金融股。

據了解，昨日宣布的人事布局，主要為因應下一階段躍身大型金控、併購壽險版圖，以及擴大國外市場業務占比，接軌國際需要財務金融人才與海外業務策略人才，陳美滿在玉山金控服務16年，長期擔任玉山金控財務長；陳茂欽曾為玉山銀柬埔寨聯合商業銀行董事長，熟悉東南亞當地金融業務，兩者相加，是玉山金下一階段發展的絕佳人才推手。

玉山金在黃男州時代，打下了一定金融江山，執掌的12年讓玉山金控在海外擁有28個營業據點，在國內，數位平台服務全面運用在存款、放款、理財以及支付業務，人工智慧也逐步導入玉山各業務領域，包含刷卡冒用偵測、產品推薦、自動化貸款等，信用卡更持續站穩第三大發卡行地位。

黃永仁一向大膽啟用人才，撇除銀行圈論資排輩的慣例，2008年啟用當時為台灣史上最年輕的黃男州任玉山金總經理，看中的是他邏輯好、擅長溝通、有彈性卻堅守底線等特質，適合正在衝刺成長發展的玉山金，此次啟用陳美滿與陳茂欽，業界雖震驚但也不意外其大膽金融人才布局。

玉山金控對外指出，這是要體現專業經理人世代傳承制度，凝聚團隊力量，黃永仁更對外強調，是為了永續發展，堅持有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。

一手推動玉山金科技布局的玉山銀行新任董事長黃男州，昨（12）日出席玉山金控股東會，對於小股東提問純網銀開業是否影響到自身客戶人數，他認為，純網銀未來三到五年會興起，但市占率不會超過1％，對台灣金融業是短期衝擊、長期有利。

他認為「未來三到五年，全世界純網銀興起，但市場占有率不會超過1％」，短期有影響，但對金融業全面影響不會有。

玉山金控 黃男州 玉山銀行

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