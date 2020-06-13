彰銀案 台新要退場機制

彰化銀行下周五（19日）將改選董事，台新金控董事長吳東亮昨（12）日主動且公開呼籲，「財政部即應依承諾忠實履行合約，支持台新取得彰銀的經營權」；台新金、財政部競逐彰銀董事席次下，市場估彰銀股東會出席率可能飆高至96%以上，再次刷新紀錄。

台新金昨日舉行股東常會，吳東亮致詞時主動提到，歷任法院審理彰銀經營權案，都是認可台新金與財政部之間有契約關係存在，「我們呼籲財政部即應依承諾忠實履行合約，支持台新取得彰銀的經營權」。

吳東亮說，台新金無意與政府對抗，「政府若有改變政策，我們願意在維護全體股東權益的前提之下，和財政部來協商解決」；台新金總經理林維俊會後受訪時也提到，「請政府提合理的退場機制讓我們可以依循」。

林維俊說，台新金很希望把耗了15年的案子解決，「要怎麼解決，我們的立場是要進、要退，我們都會配合政府」。政府如果改變心意、希望台新金退場，「政府應該提出合理的退場機制讓我們有所依循」。

林維俊在答覆小股東提問時也談到，彰銀公司派為了爭取外資支持，在英文版官網上，比較財政部、台新金各自主導期間的績效時，故意把前任經營者留下來的爛攤子算在台新的頭上，「這是嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資，也不是金融從業人員應有的誠信標準」。