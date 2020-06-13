提振景氣 不要負利率 富邦蔡明興有妙計

新冠疫情衝擊全球經濟，各國央行再掀降息潮，各國政府苦思提振景氣，央行6月理監事在即，富邦金控董事長蔡明興昨（12）日在股東會後向政府獻策，他說歐日實施負利率不是一個很有效的方法，建議政府借錢多做公共建設，對提振景氣效果更直接一點。

央行6月理監事會在即，昨天股東會後被詢問對利率政策升降息的看法？蔡明興說，現在實施負利率的歐洲與日本表現都不是很好，實施十餘年後經濟也不見起色，反而更糟，美國聯準會也特別對外說明不會實施負利率，顯示負利率對提振經濟不是一個很有效的方法。

他進一步說，較有效的方法是政府應借錢多做公共建設，對提振景氣效果更直接一點。尤其是國內10年期公債才0.3%，已經相當於零利率了，所以政府應該積極投入更多公共建設，例如像下水道工程或是節能減碳建設等。

蔡明興認為，美國政府為國內提振經濟，已發行大量公債以及發行優良公司債，「未雨綢繆」的金額高達逾數兆元，他認為美國政府現階段措施下，不致讓美元有太大的貶值，將維持動態穩定，波動不會太大。

聯準會可能維持零利率政策到2022年，蔡明興說美國短期利率降很多，對壽險業來說有好的一面，因為美金部位的避險成本，可從200多個基本點降到50個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。