小股東提議加碼配息 國泰蔡宏圖神回答

國泰金昨（12）日召開股東會，通過配發2元現金股利。一度出現小股東現場提議增加現金股利的小插曲，並以吃麵的等級做比喻，董事長蔡宏圖也妙回「我也想吃牛肉麵配豬腳」，表示將督促經營團隊努力提升股東權益與配息能力，但最後仍依原規畫通過配發2元。

稍後國泰金也於下午召開董事會，決議今年除息交易訂為7月1日，並輸入公開資訊觀測站公告，以國泰金昨（12）日收盤價40.7元計算，目前股息殖利率仍有高達4.9%，由於國泰金前五月獲利續創同期新高，有助投資人參與除息交易意願。

國泰金2019年稅後純益639億元、每股盈餘賺4.76 元，昨天股東會通過2020年股利政策，敲定每股配發2元現金股息，儘管優於去年每股配發1.5元現金股息，但仍有小股東不滿意，期盼能多配一點現金。

有小股東在臨時動議上說，很多退休族都是靠股息過活，公司配發2元股息可以吃餛飩麵，2.5元可以吃牛肉麵，如果配發3元就能加配豬腳，亦即希望公司能拉高現金配息。

蔡宏圖對此幽默回應，他說「自己的想法跟股東們一樣，也希望能吃牛肉麵配豬腳」，並強調國泰金經營團隊會繼續努力提升股東權益與配息能力。

據昨日重大訊息公告內容，國泰金2020年股東會通過普通股每股配發現金股利2元。