助壽險 李長庚拋二訴求
美國聯準會預估2022年底都可不會升息，為搶救低利率時代下的壽險業，保險龍頭國泰金控總經理李長庚昨（12）日在股東會後受訪時拋出二大訴求，一是呼籲政府別強制業者將海外資金匯回；二是期盼央行能給壽險業海外投資避險多一點彈性，提高壽險業收益率。
韓國今年4月底修法將保險業海外投資上限提高至50%，高於台灣的45%天花板上限，且南韓不斷要學習台灣保險監理制度，如外匯準備金等。
李長庚指出，台灣已「超前部署」，就不要強制要求資金匯回。如果台灣有更多的投資機會與商品，業者當然樂意把錢留在台灣，除了環境熟悉而且又能避免匯兌風險，但因台灣缺乏合適的投資工具，何況這些都是保戶的錢，不是一句「愛台灣」就能解決的。
李長庚強調，在兼顧投資收益與風險控管的前提下，替保戶、公司拉高投資收益率，才是「順應世界趨勢、順時鐘的操作」。
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