金控大咖 看好復甦動能

金控業超級股東會昨（12）日登場，國泰金、富邦金、台新金、日盛金等都看好景氣復甦動能。國泰金董事長蔡宏圖認為台灣下半年景氣將優於上半年；富邦金董事長蔡明興也認為國內疫情控制良好，所受影響較短也較小。

蔡宏圖表示，全球經濟將緩慢復甦，「相信台灣下半年經濟表現會比上半年更好」。台灣因疫情控制得當，儘管生活有些不方便，但仍比其他地區好很多。國泰金今年前五月獲利雖然不錯，但考量到未來七個月經濟復甦進度緩慢，仍將審慎保守以對。

蔡明興也指出，台灣因疫情控制得很好，受影響比較短也比較小，除了特定旅遊業外，餐廳現在也都滿滿的人潮，若台灣今年經濟成長率降到1%，也是比其他鄰近國家的負很多要來得好，台灣努力也很幸運，在全世界中算數一數二。

蔡明興說，若美國疫情控制下來，經濟會很快上來，美國的影響力還是很大，中國雖然工廠都復工了，歐美終端需求若沒上來，工廠開工也沒用，大家都在一條船上，需要讓疫情受到控制才行。

開發金控董事長張家祝則認為，今年整體經濟表現因為新冠肺炎疫情影響，有點麻煩，預期未來一、兩年甚至更長的時間，都無法恢復到疫情前的產業與經濟表現水準。

昨日升任玉山銀行董事長的黃男州提到，央行總裁楊金龍先前在立法院質詢時，已經表達台灣的環境並不適合負利率或零利率，因而他認為，短時間內，台灣不可能有負利率的現象。

台新金控總經理林維俊表示，台新金預估央行下周理監事會將降息1碼（0.25個百分點）。另外，儘管美股大跌，但整個疫情似乎趨緩，因而對於經濟前景，「我們還是審慎樂觀」。

日盛金控總經理王芝芳的展望也偏向樂觀，他說，國內投資包括台商回流、前瞻基礎建設、5G基礎建設、半導體廠持續投資先進製程等，都將使台灣的投資與就業環境更加穩定，且將進一步帶動內需成長。（記者林子桓、葉憶如、楊筱筠、夏淑賢、陳怡慈）