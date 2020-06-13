三因素…銀行憂獲利受衝擊

台灣金融研訓院昨（12）日發布銀行業高階主管指數（BEI）調查，低利率環境、保單責準率下調、呆帳提存壓力攀升，三項因素影響下，銀行業擔心獲利遭受衝擊，有一家公股行庫甚至預估對第2、3季獲利的影響恐怕達到30%。

研訓院是在5月份對國內60家土洋銀行進行問卷調查，結果顯示，銀行高階主管下半年關心二項重點：一是各國刺激經濟方案的實際成效；二是低利率環境對經營的衝擊。

若美、中前二大出口市場刺激經濟方案成效不如預期，影響國際原油市場再度走緩，以及台幣升值預期，我國下半年出口表現恐不甚樂觀，出口企業授信戶信用風險亦將升高。

銀行高階主管對未來三個月利差看法也趨於保守，預估下半年淨利差（NIM）會進一步縮小，預料銀行業的經營挑戰將更為嚴峻。

由於低利率環境的市場風險及信用風險所造成的損失及提存成本，及7月1日起保單責任準備金利率下調估將影響銷售保險的手續費收入，加上呆帳覆蓋率下滑造成提存呆帳準備的壓力，銀行業擔心獲利遭受衝擊。

據了解，有一家公股行庫的高階主管甚至預估，對第2、3季獲利影響最多恐達30%。

經營環境方面，國內利息收入、手續費收入、金融交易收入、OBU（國際金融業務分行）及海外業務收入，其分項指數全部較4月份調查時下滑，並創下研訓院編製BEI指數以來，首度四個項目同時低於50的情況，顯示銀行高階主管認為未來三個月整體經營環境對獲利壓力已出現較為全面性的影響。

其中，一向表現穩定成長的利息收入，及海外業務（含OBU及海外分行）收入，此二業務已連續三個月低於50，為發布以來首見。

另外，銀行高階主管認為，美、中情勢及國際油價的變數增加，未來三個月全球金融市場震盪幅度將會加大，對金融市場表現的看法仍偏保守。