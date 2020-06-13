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開發金三大子公司 強化數位發展
開發金控昨（12）日股東會，針對新冠肺炎疫情影響，除了對股東宣示投資授信等業務審慎保守，也揭示證券、銀行與壽險三大子公司，面對疫情今年將以跨業整合強化數位發展，為共同核心目標，結合大數據、社群媒體與行動科技，提高營運效率並擴大市場。
開發金指出，美中貿戰、與新冠肺炎疫情急遽在中國大陸及全球主要地區蔓延，使得2020年主要研究機構多保守預估全球經濟增長表現，面對各項不確定風險，強化數位發展成為開發金三大子公司共同目標，將延續之前的努力並繼續深化。
子公司凱基銀行，持續整合消費者生活數據軌跡與跨業行為資料，發展跨業大數據數位金融服務，推動各種結合異業、擴張使用場景的開放銀行規劃。
凱基證券則是運用數位平台技術，結合社群工具LINE，將「凱基樂活投資人LINE官方帳號，打造為提供個人化一站式服務的理財輔助工具。
中國人壽獨家開發專屬的「i-Agent」行動系統平台，藉由行動投保及行動照會，為業務同仁打造行動辦公室。
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