央行打熱錢 台幣貶2.9分

不畏台股大跌，外資昨（12）日照常匯入2、3億美元，推升新台幣匯率盤中最多升值8.1分，最高升抵29.652元；不過匯價逢高，進口商、壽險海外投資款隨即進場買匯，加上中央銀行尾盤壓貶匯價，台北匯市收盤前夕豬羊變色，終場翻貶2.9分，收29.762元，連兩貶，總成交量14.454億美元。

央行統計顯示，主要亞洲貨幣昨日清一色貶值，其中主要貿易對手國韓元貶值0.61%，新台幣僅貶值0.1%，人民幣、星元也微幅貶值。

「如果不是老大（央行）作價，新台幣匯率還逆勢升值，就知道新台幣有多強」，匯銀主管說。

匯銀主管還說，「外資買賣都有、雙向操作，不過匯入力道還是比匯出略多一些，估計淨匯入至少2、3億美元吧」，資深匯銀主管說。

儘管盤中高點，已從前一日的「29.5」字頭回落至「29.6」字頭，但外資未如市場預期大舉撤出，令匯市交易員議論紛紛。

「美股、台股跌成這樣，新台幣匯率還是貶不太下去」，匯銀主管表示，以此研判，新台幣匯率下周很可能還是維持偏升格局，震盪區間估計為29.5~29.8元。

對於新台幣匯率連兩日收貶，市場直指，就是央行進場作價的結果，目的是「以拖待變」、減緩新台幣匯率升值速度。