開發 資本管理規模衝400億

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
開發金控董事長張家祝。（本報系資料庫）
開發金控董事長張家祝。（本報系資料庫）

開發金控昨（12）日股東會，前五月獲利表現受疫情衝擊，開發金發言人、資深副總經理張立荃指出，子公司開發資本預期下半年可望虧轉盈，挹注開發金獲利提升，海外募集私募基金計畫不變，將持續擴大外籌基金。以國內外新募基金與評價變動預期，管理資產規模可望突破400億元大關。

開發金昨天股東會並通過修改公司章程，縮減董事席次，由原先九至13席減為七至11席。開發金目前共有九席董事，其中三席為獨立董事，明年開發金即將改選，昨天修章縮減席次，也為明年改選再減至七席的可能性，埋下伏筆。

開發金日前公布自結前五月稅後純益20.5億元，累計每股稅後純益（EPS）0.14元，四大子公司之一的中華開發資本，更因國際投資評價變動影響持續虧損，累計前五月稅後淨損11.48億元。開發金董事長張家祝也在股東會一開始，就向股東說明今年獲利表現受新冠肺炎疫情衝擊的影響，並強調產業與經濟一旦復甦，獲利將可很快跟上。

圖／經濟日報提供
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張立荃會後受訪指出，開發資本因為海外募集的美元私募基金，以及直接投資其他國際私募基金，存有財報遞延反映的時間落差問題，因此到5月還在反映第1季全球資本市場最糟時刻的評價損失，由於海外評價沒有按月而是以季報呈現，因此下半年開發資本就有機會轉虧為盈，有利開發金獲利表現。

他並表示，目前因為疫情影響全球差旅仍暫停，因此開發資本預計再募集的海外私募基金，以人工智慧AI為主軸，投資主題正確，但與潛在投資方難以直接接觸，這點可能影響相關美元基金的募集進度。

自有資金直接投資則持續回收下降，張立荃表示，過去開發金投資許多外國私募基金，建立國際合作網路並交流跨國投資經驗，現在開發金自籌海外基金的經驗值與規模持續擴大，因此這部分的直投今年內將陸續結束。

開發金控 股東會 私募基金

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