快訊

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部防大雨

台新轟彰銀說帖欺騙外資 彰銀：尊重外資專業獨立判斷　

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台新金今在股東會重砲抨擊彰銀「嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資」，而說帖也被外資機構以「財政部的提名人選略為偏重」而沒全面買單。彰銀今回應，尊重外資機構專業獨立判斷。台新銀行／提供
台新金今在股東會重砲抨擊彰銀「嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資」，而說帖也被外資機構以「財政部的提名人選略為偏重」而沒全面買單。彰銀今回應，尊重外資機構專業獨立判斷。台新銀行／提供

彰銀19日將舉行股東會，彰銀在改選前提出英文說帖，希望爭取外資支持公股，內容顯示台新經營彰銀時期績效落後。台新金今在股東會重砲抨擊彰銀「嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資」，而說帖也被外資機構以「財政部的提名人選略為偏重」而沒全面買單。彰銀今回應，尊重外資機構專業獨立判斷。

最新報告中，外資機構GL與ISS都支持台新金多一席至4席，等同支持台新金拿下李世聰空出的一個席位。彰銀表示，近日外資機構ISS及GL分別對彰銀股東常會議案發布報告，彰銀尊重外資機構專業獨立判斷。

針對台新金今在股東會上指彰銀「把留下的爛攤子算在台新身上」，彰銀回應，自2006年至2014年台新金主導經營期間，前5年彰銀呆帳收回占稅前盈餘比例高達60.85%，後4年仍有28.69%，彰銀在此段期間的盈餘主要來自呆帳收回，而非核心業務獲利。

此外，彰銀自2015年到2019年由財政部主導經營5年間，累計稅前盈餘達702億元，呆帳收回約僅80億元，亦即彰銀核心業務占獲利高達89%，平均每年為彰銀股東創造約140億元收益。

另針對台新金與財政部確認契約關係存在訴訟，彰銀表示，經最高法院發回更審，台灣高等法院仍在審理中，非如台新金所稱契約有效成立且財政部必須永久支持台新金取得彰銀經營權。

台新金 彰銀 股東會

延伸閱讀

彰銀官民大戰砲火連天 財政部五個論點駁斥台新金空話

吳東亮：財政部應支持台新金取得彰銀經營權

台新金總座重炮反擊：彰銀誤導投資人、欺騙外資

台新金估央行下周降息一碼 市場急漲急跌成常態

相關新聞

新台幣貶2.9分 收29.762元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.762元，貶2.9分，成交金額10.62億美元

上海商銀新總行大樓開工動土 估2023年落成啟用

上海商銀原位於台北市民權東路與中山北路交叉口的總行大樓，歷經多年規劃設計，以及五個月的拆除時程，今（12）日舉行開工動土...

玉山金人事異動 黃男州升任玉山銀行董事長

玉山金今於股東會後召開董事會，會後發布，原玉山金控總經理黃男州升任玉山銀行董事長，玉山金總經理由玉山金控財務長陳美滿兼任...

經濟復甦緩慢 蔡宏圖：須謹慎部署面對

壽險龍頭國泰金控今天舉行股東會，董事長蔡宏圖表示，疫情自3月份起影響全球，各大經濟體都面臨挑戰，尤其3至5月間影響最大，不過6月開始各大經濟體陸續恢復經濟活動，相信台灣經濟下半年會比上半年好，但預期經濟將呈現緩慢復甦，整體經濟預測審慎保守，必須謹慎部署面對。

吳東亮：財政部應支持台新金取得彰銀經營權

台新金控董事長吳東亮今天(12)日上午在股東會上向股東報告時，主動談到，歷任法院審理都是認可財政部與台新金之間有契約關係存在，既然如此，財政部應依承諾忠實履行合約，支持台新金取得彰化銀行的經營權。

三倍券「最殺方案」出爐 有機會倒賺至少5000元

「振興三倍券」方案將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，為了搶食這塊大餅，信用卡、電子票證與行動支付業者都已提出「最殺方案」，經濟部今（12）日表示，總共有50家業者審查通過，各業者所提出的各種優惠方案正在逐一盤點，其中Pi拍錢包所提出的隨機100%回饋最是吸引人。

台新金總座重炮反擊：彰銀誤導投資人、欺騙外資

彰化銀行官民大戰將在下周五（6月19日）股東會上定勝負，在此之前，官民兩分各自角力，爭取對自己最有利的曝光度；今天上午台新金控股東會上，有股東發言表示，彰銀一分針對外資的英文說帖，直指台新主導彰銀期間，經營績效不彰 ；對此，台新金總經理林維俊以三點駁斥。

台新金估央行下周降息一碼 市場急漲急跌成常態

台新金今舉行股東會，隨著下周央行即將召開理監事會，台新金總經理林維俊會後受訪表示，預估央行會再降息一碼因應，市場急漲急跌情況會常常發生，但預估下半年經濟有機會重啟成長動能。

台新金談「彰銀案」：請政府給條路都配合

台新金控總經理林維俊今(12)日上午在股東會後媒體聯訪時談到，「彰銀案」要進要退，台新金非常願意配合政府，但「我們完全不知道政府的立場」；他呼籲：「請政府給我一條路、給我一個方向，我們都會配合的。」

台新金老總：彰銀嚴重誤導投資人、涉嫌欺騙外資

台新金今舉行股東會，股東焦點仍關注下周彰銀股都會改選，彰銀為爭取外資支持，在官網上放出一套英文說帖，顯示台新在經營彰銀期間績效較差。台新金總經理林維俊今在全體股東面前大動作澄清，更抨擊彰銀：「把2005年我們處理前任經營者留下的爛攤子算在台新身上，這是嚴重誤導投資人，也是涉嫌欺騙外資，不是一個金融從業人員應該有的誠信標準。」

日盛金股東會 通過派發股利0.54元

日盛金控今（12）日召開109年度股東常會，會中通過去年盈餘分配案，合計配發股利0.54元，其中包含現金股息0.38元、股票股利0.16元。展望未來，該金控總經理王芝芳指出，後續須觀察美中貿易戰、地緣政治紛擾、疫情、全球債務風險、美國大選後是否提高對智財權的保護等，上述不利因素仍將持續影響全球經貿及投資信心。

陳冲向蔡總統喊話：國家主權基金也是主權「雞精」

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（12）日建議總統蔡英文，能慎重考慮成立「主權基金」，因當前許多施政，都強調主權，何以彰顯主權？設立一個以主權為名的糧食/能源基金，並將部分證券化，應是不錯的選項，「主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精」。

熱門新聞

整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看

玉山金人事異動 黃男州升任玉山銀行董事長

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

振興三倍券方案 經濟部核准49家業者名單出爐

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

三倍券「最殺方案」出爐 有機會倒賺至少5000元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。