台新轟彰銀說帖欺騙外資 彰銀：尊重外資專業獨立判斷　

彰銀19日將舉行股東會，彰銀在改選前提出英文說帖，希望爭取外資支持公股，內容顯示台新經營彰銀時期績效落後。台新金今在股東會重砲抨擊彰銀「嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資」，而說帖也被外資機構以「財政部的提名人選略為偏重」而沒全面買單。彰銀今回應，尊重外資機構專業獨立判斷。

最新報告中，外資機構GL與ISS都支持台新金多一席至4席，等同支持台新金拿下李世聰空出的一個席位。彰銀表示，近日外資機構ISS及GL分別對彰銀股東常會議案發布報告，彰銀尊重外資機構專業獨立判斷。

針對台新金今在股東會上指彰銀「把留下的爛攤子算在台新身上」，彰銀回應，自2006年至2014年台新金主導經營期間，前5年彰銀呆帳收回占稅前盈餘比例高達60.85%，後4年仍有28.69%，彰銀在此段期間的盈餘主要來自呆帳收回，而非核心業務獲利。

此外，彰銀自2015年到2019年由財政部主導經營5年間，累計稅前盈餘達702億元，呆帳收回約僅80億元，亦即彰銀核心業務占獲利高達89%，平均每年為彰銀股東創造約140億元收益。

另針對台新金與財政部確認契約關係存在訴訟，彰銀表示，經最高法院發回更審，台灣高等法院仍在審理中，非如台新金所稱契約有效成立且財政部必須永久支持台新金取得彰銀經營權。