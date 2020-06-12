合庫銀行配合政府政策 獲金管會肯定

合作金庫銀行108年對中小企業放款金額突破新台幣6,600億元大關，達6,678億元，較107年增加437億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅，108年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行優等銀行」及「電子商務產業融資特別獎」之殊榮。合庫向來關心與支持中小企業的發展，持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，協助扶植各區域均衡發展，108年度對花東離島地區中小企業放款成長率成績斐然，經評選為「花東離島地區均衡區域發展特別獎」。

合作金庫銀行為配合政府政策，積極推動5加2新創重點產業，協助企業取得資金以促進新創重點產業發展，108年12月底新創重點產業放款餘額達4,622億元，市占率第一，服務新創重點產業業者逾1萬戶，榮獲「辦理新創重點產業放款績優銀行優等銀行」、「綠能科技產業特別獎」、「生技醫藥產業特別獎」及「新農業產業特別獎」之佳績，未來仍將加強拓展5加2新創重點產業及深耕在地工業區客戶。另本行積極配合政府政策推動新南向政策國家授信，108年12月底推動新南向政策國家授信餘額達843億元，首次榮獲「辦理新南向政策目標國家授信優等銀行」，未來將配合政府政策持續推動。

為響應政府振興經濟方案，並擴大本行授信規模，將於今（109）年7月至9月全省走透透，於北、中、南等地舉辦7場「全國企業巡迴講座」，演講專題:美中貿易爭端及疫情影響台灣產業之契機與挑戰，並邀請到財信傳媒集團董事長-謝金河、中華經濟研究院副院長-王建全及台灣經濟研究院景氣預測中心主任-孫明德擔任各場的講師，為大家剖析當前經濟情勢的發展及因應之道，以落實力挺政府政策，協助企業取得營運資金，再創台灣經濟榮景，各場次分別為7月21日宜蘭、7月28日台南、8月6日新竹、8月12日高雄、8月18日彰化、8月26日台中及9月4日台北，預計於6月下旬開放網路報名，歡迎各界踴躍參加。

合作金庫銀行為善盡社會責任，營造友善金融消費環境，熱心積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，由該行專業金融講師，深入地區中、小學宣導金融基礎知識，108年共計宣導達23場，使金融知識有效落實於社會基層，108年度榮獲「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」之表揚。

展望今(109)年，合作金庫銀行董事長雷仲達表示，未來仍將積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」，並持續配合金管會之政策，力挺中小企業、新南向政策國家及新創業者提供發展所需資金，協助台灣中小企業及新創重點產業發展，提升產業競爭力，賡續支持政府推動「5加2新創重點產業」，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展工業區客源，擴大授信規模，期許中小企業放款再創佳績。