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台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

豐群水產126億元聯貸案 合庫銀主辦

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
合作金庫銀行。 本報資料照片
合作金庫銀行。 本報資料照片

合作金庫銀行統籌主辦豐群水產126億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.3倍超額認購完成募集，並於今（12）日在豐群水產總部舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合庫銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與豐群水產董事長李文宏共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債，參與融資的銀行計有八家。

豐群水產是全球知名的水產品貿易公司，主要業務為遠洋漁獲貿易、漁獲轉載運輸業務及提供遠洋漁業供應鏈中所需的各種服務，超過45年的鮪魚貿易與行銷經驗，在全球建立子公司、漁業基地以及船務代理等30多處服務據點，從初期單純漁獲供應商，到垂直整合的全球化組織，拓展業務領域在歐美日諸多知名品牌、通路商業者供應鏈平台中扮演了更關鍵的角色，提供客戶多樣化的服務。

豐群水產於今年順利併購北美地區知名多品牌水產公司-大黃蜂食品(Bumble Bee)後，從遠洋漁業產業供應鏈整合服務平台的提供者擴展到品牌的上下游整合，將有助Bumble Bee在原料成本之競爭力，並進一步提升市占率。

合庫銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，107年及108年度皆名列前茅，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，並伴隨企業國際化之腳步，給予最即時、最完整的支持。

合庫在雷仲達帶領下，積極走向國際化，配合政府新南向政策，持續加速擴增海外據點，是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行；另為響應政府吸引境外資金回台投資政策，合庫訂有多項專案貸款，如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資貸款專案」、「智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟(5加2)新創重點產業貸款專案」等。近期為因應新冠疫情之影響，推出多項紓困方案，依據中央銀行推出專案融通紓困貸款A、B、C三案之統計，目前合計累計承作金額已逾85億元為行庫之冠，將持續協助受疫情衝擊的企業取得營運所需資金，成為企業永續發展的最佳後盾。

水產 合庫 新南向政策

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