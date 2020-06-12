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黃男州升任玉山銀行董座 金控總座之位由陳美滿接任

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
玉山金控今（12）日舉行股東常會，選任出第7屆12位董事，其中5位獨立董事有4位為新任，分別為財務會計、金融法律、科技創新及行銷管理領域的傑出專家學者。 玉山金／提供
玉山金控今（12）日舉行股東常會，選任出第7屆12位董事，其中5位獨立董事有4位為新任，分別為財務會計、金融法律、科技創新及行銷管理領域的傑出專家學者。 玉山金／提供

玉山金控今（12）日舉行股東常會，選任出第7屆12位董事，其中5位獨立董事有4位為新任，分別為財務會計、金融法律、科技創新及行銷管理領域的傑出專家學者。會後舉行玉山金控董事會、公司治理暨提名委員會，以及玉山銀行董事會、常董會，選出玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽，待主管機關核定後生效。在新組成的董事會及領導梯隊的帶領下，玉山除了體現專業經理人世代傳承的制度，更將凝聚團隊的力量，持續朝玉山的共同願景邁進。

玉山銀行董事長黃男州表示，自1992年創立開始，玉山就選擇一條不一樣的路，堅持專家領航、無私傳承，決心經營一家銀行家的銀行（The Banker’s Bank）。很高興獲得股東及董事的充份支持，領導梯隊及全體玉山人一定會全力以赴，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，凝聚團隊的力量，聚焦科技、跨境及三道防線，打造傑出的玉山品牌，開創更璀璨的未來。

玉山金控創辦人黃永仁董事長表示，為了永續發展，玉山一定會堅持「最高的山、最好的銀行」的初衷，也會有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。黃永仁董事長進一步強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，期望透過專業經理人的世代傳承，能夠繼續迎向「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，實現玉山共同願景，邁向綜合績效最好、也最被尊敬的企業。

玉山金控 玉山銀行 願景

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