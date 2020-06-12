玉山金人事異動 黃男州升任玉山銀行董事長

玉山金今於股東會後召開董事會，會後發布，原玉山金控總經理黃男州升任玉山銀行董事長，玉山金總經理由玉山金控財務長陳美滿兼任，玉山銀行總經理則由玉山金策略長陳茂欽兼任，人事案仍有待金管會核准。

玉山金表示，今股東常會，選任出第7屆12位董事，其中5位獨立董事有4位為新任，分別為財務會計、金融法律、科技創新及行銷管理領域的傑出專家學者。會後舉行玉山金控董事會、公司治理暨提名委員會，以及玉山銀行董事會、常董會，選出玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽，待主管機關核定後生效。

新任玉山銀行董事長黃男州表示，自1992年創立開始，玉山就選擇一條不一樣的路，堅持專家領航、無私傳承，決心經營一家銀行家的銀行。很高興獲得股東及董事的充份支持，領導梯隊及全體玉山人一定會全力以赴，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，凝聚團隊的力量，聚焦科技、跨境及三道防線，打造傑出的玉山品牌，開創更璀璨的未來。

玉山金控董事長黃永仁也表示，為了永續發展，玉山一定會堅持「最高的山、最好的銀行」的初衷，也會有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。他進一步強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，期望透過專業經理人的世代傳承，能夠繼續迎向「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，實現玉山共同願景，邁向綜合績效最好、也最被尊敬的企業。