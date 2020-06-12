國建張清櫆：低利、自住需求支撐 房市下半年可望回升
國泰建設今(12)日舉行股東常會，會中承認去年營收達116.23億元、年減18.6%，稅後純益達13.7億元、年減62%，每股稅後純益達1.18元，會中並通過配發1元現金股利，並優先自最近年度之未分配盈餘分配，以今日收盤價19.95元估算，現金殖利率5.01%。
國泰建設董事長張清魁認為，雖然今年因病毒疫情影響購屋者外出看屋意願，但應屬短期現象，認為疫情受控制後，房市應可恢復交易秩序；昇陽建設董座麥寬成表示，受疫情影響，今年上半年民眾購屋觀望心態濃厚，恐拉長不動產交易期，惟因市場利率仍低，自住需求持續支撐房市，預期下半年房市在疫情獲控制後可望回升。
國建今日股東會並完成九席董事改選，當選名單為張清櫆、李虹明、蔡宗諺、董自立、朱中強、林清樑、林秀玲、吳志偉、張元宵；國建股東會後舉行臨時董事會，並推選張清櫆為董事長。
國泰建設今年依舊端出200億元推案量；國建表示，今年公司將推六大案總銷合計約200億元；另外公司今年也有四大案完工，今年全年營運可望優於去年表現。
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