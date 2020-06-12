彰銀官民大戰砲火連天 財政部五個論點駁斥台新金空話

彰化銀行官民大戰將於19日定勝負，針對台新金今（12）日於股東會上的說法，財政部官員以五個論點駁斥，台新金總是講空話、財政部也無權干預、雙方從未接觸協商、退場機制很多可找第三方投資人、公股經營成績確實較佳。

彰銀選戰在即，財政部與台新金為奪經營權，早已於去年下半年展開，隨著時間推進，雙方砲火愈演愈烈。台新金控總經理林維俊今日上午於股東會時接受媒體訪問時談到，彰銀案要進要退，台新金非常願意配合政府，但不知道政府的立場，並呼籲「請政府給我一條路、給我一個方向，我們都會配合的。」

對此，財政部官員接受電訪時表示，台新金每次都只會公開喊話、放空話，從未有具體方案，之前就說彰銀案「可進可退」，但卻沒有具體說明，股票在台新金手上，他們要如何處置或退場，財政部無權干預，「怎麼會要政府提供方向、退場機制？」

當年，財政部並沒有逼迫台新金一定要買彰銀股票，退場機制應要台新金主動提供，至今僅有看到台新一直向媒體講空話，彼此間見不到一絲協商的跡象，雙方也從未進行協商，而是看到每到選戰，台新金私下作為就特別多。

財政部官員說，台新金若真想要退場，不見得一定要政府提退場機制，他們可以去找第三方投資人談，退場的機制很多，沒必要每次到選舉或接受媒體採訪時，就將空砲彈丟向財政部，呼籲台新金應提出具體方案。

最後，財政部官員再次重申，今年選戰絕對會盡全力守住彰銀經營權，從彰銀近年獲利、EPS等指標來看，確實是公股經營較優。當初台新金入主時，有大多數的獲利來源都是回收呆帳，而公股經營才能創造真正的價值，近年來公股經營的成績單也可證明。

據資料顯示，台新金2005 年到2013 年入主彰銀，從2006年至2010年，長達五年的時間，五成到七成的獲利來源是呆帳收回，直到2014年公股重奪經營權後，才開始賺銀行本業，收回呆帳占稅前盈餘的比重降至兩成以下，2018、2019年更只有6%-8%。