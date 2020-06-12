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低接買盤進場、台股收斂跌勢 終場下跌105點收11,429

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股今日指數一度跌逾250點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，帶動台股指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.9億元。圖／聯合報系資料照片
台股今日指數一度跌逾250點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，帶動台股指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.9億元。圖／聯合報系資料照片

市場擔憂疫情二次反撲、FED看壞經濟前景，昨夜道瓊狂瀉1,861點 ，拖累台股今日跳空開低跌破十日均線，空方賣壓不斷下，指數一度跌逾250點，盤中最低達11,244點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，台股盤中也見低接買盤湧入，帶動指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.9億元，未能順利收復站回十日均線，周線並翻黑。

昨日美股表現弱勢，由於經濟解封後爆發的示威遊行，使得美國如加州等出現新冠確診人數上升，加重市場對第二輪疫情的擔憂；造成解封受惠股如航空、郵輪等領頭下跌，恐慌情緒升溫，股市賣壓湧現，拖累道瓊指數創下三月中旬以來最大跌幅。

亞洲主要股市今日也全盤皆墨，韓股開低走低近2.5%，表現最為弱勢，台、日、港股雖然開低走高收斂跌勢，不過盤中仍皆有逾1%的跌幅，陸股開低走高，盤中跌幅收斂至小跌0.4％，表現相對強勢。

而觀察台灣50成分股盤中表現，台積電鴻海開低後收斂跌幅，盤中走跌逾1%，大立光走跌逾2%，除了和碩、光寶科、日月光投控、台灣大開低走高，順利翻紅外，其餘權值股盤中仍多有1%-2%不等間的跌幅。

其餘盤面上的焦點族群，因市場憂心第二輪疫情，資金今日再度流入防疫概念股，包括基亞、健亞、熱映等一舉亮燈漲停，國光生走揚逾9%，ABC-KY、豪展、高端疫苗、南六等也皆有逾6%的漲幅；高價IC設計廠矽力-KY、祥碩走揚逾3%等。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股反應市場對美股及疫情的不確定性，短線漲多拉回，不過下檔仍有月線、半年線及年線支撐，多方格局仍未被破壞。由於今日技術面收出長下影線，後續須留意美股今晚是否能止穩、下週反彈能否延續及台指期結算等。

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