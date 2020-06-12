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擔憂第二輪疫情 防疫概念股再轉熱

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

經濟解封後爆發的示威遊行，使得美國如加州等出現新冠確診人數上升，加重市場對第二輪疫情的擔憂，帶動台股中的防疫概念股今日再度成為盤面上的當紅炸子雞。

防疫概念股多數個股近日股價已稍微回檔休息，在市場擔憂第二輪疫情再爆發下，今日盤中包括基亞（3176）、健亞、合世熱映等皆一舉亮燈漲停，ABC-KY走揚逾8%，南六、豪展走揚逾7%，國光生、高端疫苗走揚逾6%，美德醫療-DR、康那香也有逾3%的漲勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，只要疫情仍存有不確定性，或者盤勢休息時，防疫概念股有望持續成為資金落腳標的，對於整題族群而言看法仍維持正向，並建議佈局時以疫苗、篩檢及口罩最為優先，主因爲疫苗是終結新冠肺炎唯一救星，而各國二次大規模封城機會也低，人口移動下對於口罩的需求仍在。不過由於該族群股價波動大，因此追價時需嚴設停損，做好風險控管。

疫情 疫苗 概念股

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