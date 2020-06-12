國泰投信勇奪《財資》雜誌台灣區年度資產管理公司首獎

國際權威財經雜誌《財資》（The Asset）公布2020年「3A -機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎」（The Asset Triple A Sustainable Investing Awards for Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers 2020），國泰投信一舉拿下台灣區「年度資產管理公司」(Asset Management Company of the Year)首獎殊榮，在國內眾多金融業者中脫穎而出，資產管理服務備受國際肯定。

《財資》每年舉辦的3A獎項（The Asset Triple A Awards）評選，旨在表彰過去一年具有卓越表現的金融投資機構，評選範圍涵蓋亞洲區各金融機構，由於競爭角逐激烈，為市場上極具指標性的國際獎項之一。

國泰投信總經理張雍川表示，公司以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，挾龐大集團通路與廣大客戶優勢，滿足投資人多元與全球化需求，近年來產品線從主動式基金拓展至被動式ETF，發展出股票、債券、槓桿、反向及主題型等一系列多元化ETF產品，產品深度及廣度不斷提升，滿足大眾多元投資需求之外，更活絡市場交易。

根據投信投顧公會最新統計，截至2020年4月底，國泰投信基金規模高達新台幣3,824億元，ETF規模超過新台幣2,557億元，總資產管理規模更突破新台幣7,147億元大關，穩居國內投信龍頭地位。

國泰投信身為國內第一大資產管理公司，但不以此自滿。張雍川進一步指出，公司不斷努力創新求變，積極開發多元產品及服務，期能提供投資人最佳績效與全方位資產服務。此外，投研團隊除了致力市場及投資標的研究之外，也高度重視風險控管，更在選股流程中導入ESG評比標準及企業社會責任報告書，用心檢視每家公司，就長遠角度來看，不僅善盡企業社會責任，讓推出的金融產品及服務接軌國際潮流，更為投資人創造安穩收益。

展望未來，國泰投信說，將持續以責任投資的角度出發，悉心託管每位投資人交付的資產，以追求長期且穩健的績效為目標，期許打造為資產增益及永續發展並進的金融業典範，幫助民眾完善理財規劃，善盡資產管理業者的職責。