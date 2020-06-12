台股四千金洗牌！祥碩超車信驊 奪下台股老三
台股四千金排名小幅洗牌，祥碩(5269)今(12)日開低走高，股價翻紅，同時超車信驊，躋身台股第三高價股。
美股周四暴跌，台股今日開低重跌逾百點，台股四千金中，股王大立光開低，盤中跌幅1.66%，不過，股后矽力-KY則是守在紅盤，盤中漲幅2.18%，老三及老四則出現易位，祥碩股價超車信驊。
祥碩近期接連獲得外資調高目標價，從1,111元調高至1,717元，外資看好蘋概股及宅經濟等商機，祥碩連日來股價往上走高，朝向第三高價股前進，今日雖以1,295元開出，下跌30元，但在買盤進駐下拉升股價翻紅，一度衝達1,390元，盤中漲幅3.77%，股價超車信驊。
祥碩奪下IC設計第1季獲利冠軍寶座，受惠於AMD（超微）市占率持續攀升，祥碩為超微量身打造的晶片組出貨暢旺，首季合併營收15.86億元；毛利率52.4％；稅後純益4.93億元，季增104.56%，年增82.18%；每股純益8.2元，合併營收及稅後純益都創歷史新高。
祥碩今日召開股東會，對下半年的展望樂觀，法人預估，第2季在淡季效應下營收可能較首季減少，但看好今年仍是正成長，全年營收看升。
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