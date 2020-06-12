台股四千金洗牌！祥碩超車信驊 奪下台股老三

台新金今舉行股東會，股東焦點仍關注下周彰銀股都會改選，彰銀為爭取外資支持，在官網上放出一套英文說帖，顯示台新在經營彰銀期間績效較差。台新金總經理林維俊今在全體股東面前大動作澄清，更抨擊彰銀：「把2005年我們處理前任經營者留下的爛攤子算在台新身上，這是嚴重誤導投資人，也是涉嫌欺騙外資，不是一個金融從業人員應該有的誠信標準。」

2020-06-12 11:20