營收及股東會行情發酵 皇鼎、國揚達麗抗跌
台股今（11） 日重挫，營建族群表現相對抗震，皇鼎（5533）、國揚（2505）、達麗（6177）股價開低翻紅走揚，其中皇鼎受惠5月有建案完工入帳，營收表現增加，成交量罕見放大逾500張，盤中跳空上漲4%，漲幅最大；國揚、達麗在股東會上釋出營運展望樂觀訊息，推升股價上漲上漲1到2%。
皇鼎5月「金聯汐止大樓」建案完工，並完成產權移轉，單月認列營收增加，來到12.51億元，年增688.83%；1到5月累計營收為15.57億元，年增106.94%。
國揚大南港案處分利益達55億元，有望6月入帳，消息激勵外資買盤進駐，外資連續兩日累計買超超過2,000張。國揚5月營收為5,391.8萬，年增26.15%；今年截至目前為止，受惠汐止「忠孝大院」交屋營收持續認列，1到5月累計營收為3.91億元，年增112.52%。下半年起，還有四個建案將陸續完工入帳，包括「早安國揚」、「國揚矽谷」等，法人看好營運強勢格局有望延續到明年初。
達麗今年新完工建案較少，僅「達麗漾CITY」及新北「達麗大景匯」兩案，其中後者預計下半年完工，總銷金額25億元。不過，今年推案量維持在200億元，包括5月開案的「陽明大苑」，各季均有推案計劃，下半年預計還有台南武東段、台中廣明段及創研段，總銷金額分別為37億、5億及53億 。從推案時間來來看，部分建案將於2022年完工認列。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言