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蔡宏圖：復甦緩慢、經濟預測審慎保守 須謹慎部屬面對

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
109年國泰金控股東會會後記者會。記者沈婉玉／攝影
109年國泰金控股東會會後記者會。記者沈婉玉／攝影

壽險龍頭國泰金控今天舉行股東會，董事長蔡宏圖表示，疫情自3月份起影響全球，各大經濟體都面臨挑戰，尤其3至5月間影響最大，不過6月開始各大經濟體陸續恢復經濟活動，相信台灣經濟下半年會比上半年好，但預期經濟將呈現緩慢復甦，整體經濟預測審慎保守，必須謹慎部屬面對。

國泰金控表示，全球經濟及景氣受到黑天鵝等突發事件衝擊，不確定性仍高，且金融業在監理措施趨嚴與金融科技業競爭興起下，整體經營環境挑戰加劇。展望今（109）年，國泰金控除將因應市場突發事件快速應變，也將以審慎態度遵循監理法規、精進風險控管機制及推動金融科技創新發展，以保險、銀行及資產管理三引擎發展策略，實踐亞太最佳金融機構的願景。

今年受到疫情衝擊，蔡宏圖指出，各大經濟體都採取鎖國或嚴格的接觸規範，導致經濟活動緩慢下來，甚至是停頓下來，使不一樣的商業模式浮現，疫情打亂生活步調，也讓很多企業對經營思考有很大的刺激和轉變。國泰金控也受影響，但還好台灣疫情控制非常穩當，一般生活上雖有不便，但還是比其他地區好很多。

他表示，6月起國外經濟主體陸續解封，恢復經濟活動，台灣也在本周開始解封，但從最近美國聯準會(Fed)主席鮑爾談話可知，經濟復甦是非常緩慢，2020年底前美國利率不會提高，表示未來經濟雖然會比過去三個月好一些，但恐怕不會好多少，有些行業或產業不是馬上可以回歸正常，需要時間。

他認為，國泰金控今年前5月獲利表現很不錯，但體認到後續會是緩慢復甦的經濟環境，要謹慎部署面對，所以對整體經濟預測比較審慎保守。

國泰金總經理李長庚表示，去年雖然受到美中貿易戰等因素干擾，但國泰金各項業務進展還是順利，今年包括資產管理平台、全球布局、併購議題上都持續推展，今年前5月獲利持續創歷史新高，但不敢自滿，要謹慎努力以持續創造價值。

國泰金控股東會今天通過分派股利2元，一位退休股東表示，國泰配發的現金股利是主要的收入來源，他比喻，配少一點就只能吃餛飩麵，今年配2元可以吃到排骨麵非常高興；今年前5月績效還不錯，希望明年可多配發0.5元，那就可以從排骨麵升級成牛肉麵，若可發3元更好，可以吃牛肉麵加豬腳。

蔡宏圖回應，「我的立場跟你一樣，我也想吃牛肉麵配豬腳。」承諾國泰金控的經營團隊會努力提升股東權益及配息 。

109年國泰金控股東會。圖／國泰金控提供
109年國泰金控股東會。圖／國泰金控提供

國泰金控 股東會 疫情

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