三倍券「最殺方案」出爐 有機會倒賺至少5000元

「振興三倍券」方案將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，為了搶食這塊大餅，信用卡、電子票證與行動支付業者都已提出「最殺方案」，經濟部今（12）日表示，總共有50家業者審查通過，各業者所提出的各種優惠方案正在逐一盤點，其中Pi拍錢包所提出的隨機100%回饋最是吸引人。

經濟部官員指出，Pi拍錢包所提出的隨機100%回饋，相信會吸引很多人想去碰碰運氣，因為如果使用3000元三倍券，又獲得100%回饋，那等於是倒賺5000元。如果又是高額消費的話，那100%的回饋又更驚人，而且隨機回饋的促銷方式，也會讓消費者想要常常使用它，因為每使用一次，就是獲得一次100%回饋的機會。

另外經濟部官員透露，信用卡業者的回饋也很給力，回饋比例至少5%起跳，也有到10%的，還搭配滿額回饋，也有首刷回饋。同時，信用卡業者更串連北、中、南各人氣商圈和夜市，將於特定期間給予加碼回饋。

部分銀行為了爭取三倍券商機，搶攻信用卡新戶，多提出比老客戶還要更優惠的方案，其中有外商銀行規劃，首刷禮就超過千元，希望搶食三倍券商機。

經濟部官員指出，申請通過的電子票證業者有：icash（愛金卡）、HAPPY GO、悠遊卡和一卡通，至於申請通過的電子支付業者則有：橘子支付、歐付寶、街口支付、台灣Pay、Pi拍錢包、悠遊付、LINE Pay Money等。至於信用卡部分，則是有發卡的公民營銀行都有來申請且通過所提的相關促銷方案。

經濟部官員表示，不會限制業者只提出一次，若未來有更好方案，隨時都可以更新，消費者出手使用三倍券前，不妨可多留意比較業者的促銷優惠。