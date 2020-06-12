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蔡明興建議政府 借錢多做公建、提振景氣效果更直接

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金今（12）日上午召開股東會，央行6月理監事在即，蔡明興說歐日經驗負利率（對提振經濟）不是一個很有效的方法，他建議政府借錢多做公共建設，對提振景氣效果更直接一點。此外台股盤中大跌近300點，被問到近來富邦人壽對於台股是否還有減碼計畫？富邦金董事長蔡明興苦笑著說，因為最近要領息了（除權息旺季來臨），所以不容易減碼，總是希望領些現金股息比較實在些，因此沒再減碼。

至於對解封後下半年的台灣經濟看法，蔡明興認為，因疫情控制得很好，受影響比較短也比較小，除了特定旅遊業外，餐廳現在也都滿滿的人潮，若台灣今年GDP成長率降到1%，也是比其他鄰近國家的負很多要來得好，台灣努力也很幸運，在全世界中算數一數二。

至於央行理監事會在即，蔡明興說，現在實施負利率的歐洲與日本表現都不是很好，實施後經濟也不見起色，反而更糟，美國聯準會也特別說不會實施負利率，顯示負利率（對提振經濟）不是一個很有效的方法。

他進一步說，比較有效的方法是政府應該借錢多做一些公共建設，對提振景氣效果更直接一點。尤其是十年期公債才0.3%，已經相當於零利率了，所以政府應更積極投入更多公共建設，下水道除台北市比較好外，其他縣市都不完整，還有像是節能減碳等的建設，蠻多可以投資。

至於聯準會說可能零利率到2022年，蔡明興說美國短期利率降很多，對壽險業好的一面是美金避險成本降很多，從200多個基本點降到50個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。再降的話若變成負的話或0，美金利率已跟台幣差不多。避險成本低，也會適時提高避險的比重「乾脆多避一些」。

至於美元走勢，他認為雖然利空利多都有，但發行大量公債以及發行優良公司債，已發逾數兆元未雨籌謀，因此他認為美國政府，現在希望吸金，不致讓美元有太大的貶值，將維持動態穩定，波動不會太大。

被問到今年金融業最大的風險，主要在於波動。三月大跌又大漲，最近又開始回跌，看起來都是受新冠疫情牽動，最主要希望美國疫情可以控制下來。這二天美股又大跌，德州等大州又爆發新感染案例，似乎沒有和緩跡象，在疫苗解藥沒有出來以前，只能用快篩隔離措施，若美國疫情控制下來的話，經濟會很快上來，美國的影響還是很大，中國雖然工廠都復工了，但是歐美終端需求若沒上來，工廠開工也沒用，大家都在一條船上，需要讓疫情受控制才行。

至於對金融業的改變最大是線上需求會擴大很多，線上銀行、線上保險等理賠核保各種服務，金融科技會扮演更重要的角色。未來線上各種服務都會增加很多，北富銀投資的LineBank積極籌備下半年就可開業，北富銀數位金融在疫情後線上銀行、證券線上開戶都增加很多，線上交易增多了。在香港純線上的眾安人壽預計二、三個月內將開業。

疫情 蔡明興 富邦金 美國聯準會

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