玉山金總座：3~5年純網銀興起 但市場占比不會超過1％

玉山金控今（12）日舉行股東會，會中面對小股東提問純網銀到來是否會影響銀行客戶數，總經理黃男州分享看法，認為「未來三到五年，全世界純網銀興起，但市場佔有率不會超過1％」，短期有影響，但對金融業全面影響不會有。

黃男州分析，純網銀的確短期會對銀行有衝擊，不過長期有利玉山金等金融機構，原因是將「會開啟很好契機」，因可激勵金管會、銀行業加快鬆綁數位金融相關法規，長期也有利於已經布局在數位科技發展的玉山金等金融機構。

玉山金數位金融布局也完整，黃男州舉例，玉山金控目前科技人才已經超過一千人，近期將科技運用逐步結合在業務流程，目前手機網路借款買基金、申請信用卡或外匯等業務，交易量成長快速。

面對玉山金控科技長陳昇瑋猝逝，玉山金控董事長黃永仁也首次公開哀悼，說陳昇瑋英年早逝，玉山金控都非常不捨，但玉山金清楚面對未來科技與數位發展，無論在質量上。面對小股東關心玉山金控未來股利政策，黃永仁回應，股利政策會繼續穩定下去。

玉山金控今年決議配發0.79元現金股利與0.79元股票股利，總共發放1.58元股利，高於去年的1.42元股利，現金與股票股利占比約各半，符合今年法人預期玉山金股利發放水準。