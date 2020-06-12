富邦金小股東質疑賣光東鹼 蔡明興：不是看壞

富邦金今（12）日上午舉行2020年股東大會，董事長蔡明興親自主持會議。上午股東會場有小股東質疑富邦人壽賣光長年持有的東鹼，蔡明興解釋，他的理解是富邦人壽的投資經理人，受新冠疫情影響下，認為東鹼是原料股，即是景氣循環股，受疫情下行影響較大，選擇出脫東鹼，買進防禦型的股票，否則也是長期持有非常久，只是投資組合的調整，並非看壞東鹼。

投資長林福興也補充，富邦人壽會買的都是好公司，持有期間則並不一定。這次是因新冠疫情，讓世界經濟跟金融市場大亂，過程為了保住股東權益與投資績效，投資組合降到被衝擊最低，「亂中取勝達到最大的獲利」，因此有一些投資組合的調整，有買有賣。目前看到的結果還不錯，富邦人壽前五月賺超過200億元，在浮動的市場中做一些修正調整，也是需要做的事情。

此外富邦金員工平均薪資看起來比較少，董事長蔡明興會中也解釋，大部份是用年終獎金的方式發給員工。

蔡明興致詞時說，今年將配發2元現金股利，未來持續追求穩定成長，為股東創造最大的價值。同時今年度富邦金股東會也將進行第八屆董事改選，15席中有六席獨董，蔡明興也特別介紹三位新獨董候選人，亦特別介紹中壽前董事長王銘陽，說他是「保險業經驗豐富、績效卓著」。