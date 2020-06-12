台新金股東會 通過派發股利0.79元

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（12）日建議總統蔡英文，能慎重考慮成立「主權基金」，因當前許多施政，都強調主權，何以彰顯主權？設立一個以主權為名的糧食/能源基金，並將部分證券化，應是不錯的選項，「主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精」。

2020-06-12 09:20