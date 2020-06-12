台新金股東會 通過派發股利0.79元
台新金控(2887)今天舉行股東會，會中通過營業報告書、財務報表和盈餘分配表等審查報告，並決議2019年度盈餘分派等議案，會中通過每股派發現金股利0.56元，股票股利0.23元，合計每股股利0.79元。
台新金控表示，近年來政府大力鼓勵台商回台投資，活絡台灣金融市場，今年經營策略包括持續發展金控優勢，積極整合金控資源，擴大子公司業務規模，完整金控跨業經營版圖，創造多元獲利引擎。
在數位金融方面，將持續擴大Richart數位銀行市占，並以亞洲及華人聚集地為優先，積極推動海外布局。
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