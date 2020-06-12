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呼應美國商會 陳冲：國家主權基金也是主權雞精

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

台灣美國商會在日前發表2020台灣白皮書，其中一項建議政府動用4800億美元外匯存底的部分，成立主權基金，投入有價值的國際投資，行政院前院長，新世代金融基金會董事長陳冲認為，主權基金議題值得注意。

陳冲說，國家主權基金（通稱主權財富基金SWF），由國家運用財政盈餘、外匯存底所成立，投資各種資產，自1950年代始，主權基金規模不斷擴大。從戰略言，最被津津樂道的是1956年英國殖民當局在Gilbert群島針對磷酸鹽（鳥糞）出口加徵特別捐成立之KRERF基金，現鳥糞挖掘殆盡，基金衍生利益成為吉里巴斯的財政重要收入。

但總統認真研究過國家主權基金嗎？好像只提過類基金，歷任總統的國安幕僚大概大部分也沒仔細研究過。報載國發會龔主委對美國商會的回應，也沒提到這一點，據了解財經幕僚也不甚贊成。

陳冲表示，他在到行政院服務前，曾於2007年及2008年於報端以「愛恨主權財富基金」、「台式主權財富基金」二文，呼籲政府不必峻拒SWF的成立，但應有一套不受政治干預純屬商業判斷的規則，以避免公器遭濫用。但記得2008年還在民間工作時，曾應邀參加經建單位舉辦的SWF座談會，當時隱約感覺到來自中央銀行的反對。

離開公職後，2014年曾針對日漸浮現的糧食安全乃至能源安全議題，建議以農場或礦場為標的，透過設立主權財富基金投資，掌握來源，甚至可考慮將部分基金證券化，由全民參與，可惜當時會議主席未做任何裁決。

世界農糧組織FAO近來多次提醒，全球糧食供應鏈可能在近日發生，換言之，這不僅是糧價上漲問題，更是糧食來源影響肚皮的問題，畢竟IC晶片不能下嚥當飯吃。FAO不是危言聳聽，因為疫情所致的封城、斷航、出口管制、乃至恐慌，都可能加劇糧食危機，根據聯合國糧食署預測，在疫情的影響下，2020年全球面臨糧食危機的人數或將再增加1.3億，達到2.65億，這受衝擊的當然是糧食進口國。

依去年資料，台灣的糧食自給率約34.7%，但距離2011 年全國農業會議制定目標在2020年糧食自給率提升到40%，仍有一段距離。除此之外，農業生產總值減少3.5%，且飲食習慣改變，造成台灣除了稻米以外，其餘穀類(黃豆、小麥、玉米)均仰賴大量進口，加上休耕政策及人口老化，種植面積減少，農家戶數不斷遞減，對於台灣糧食的供應造成潛在危機。

能源部分，根據經濟部能源局統計資料，進口能源總額在這20年來逐漸成長，自民國90年來至去年，成長約28%。以自產能源比率來看，從20年前的2.41%下降至去年的2.03%，期間更有1.86%，整體能源依賴進口的比率高達98%，顯見台灣能源高度依賴外國資源，眼見天然氣進口又要增加，來源的掌握是棘手的問題 。

疫情肆虐，世人猛然體認，自由貿易竟非常態，國際分工也非當然，尤其是高度倚賴貿易，糧食、能源不足的台灣，更應有截然不同的思維。美國商會的建言，雖沒提到投資標的，但絕不是無的放矢，建議總統能慎重考慮。何況當前許多施政，都強調主權，何以彰顯主權? 設立一個以主權為名的糧食/能源基金，並將部分證券化，應是不錯的選項。主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精！

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