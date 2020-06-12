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美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

反向ETF冒量大漲 分析師：避險操作或降低持股部位為宜

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(12)日開盤後曾挫低近300點，隨後有買盤進場而拉高指數，不過，避險及偏空買盤還是湧入台股相關ETF，富邦VIX(00677U)爆量大漲，元大台灣50反1(00632R)也冒量上漲。

富邦VIX今日上午交易15分鐘的交易量已突破50萬張，漲幅約20%；元大台灣50反1開盤交易15分鐘的成交量也達10萬張，漲幅約1.3%。國泰美國道瓊反1(00669R)開盤交易半小時的漲幅超過4%，成交量超過1萬張。

投顧分析師表示，雖然這類ETF早盤漲幅已高，但還是有投資人買盤伺機進入，就是因為擔心下周的美股仍會震盪，加以下周三(17日)有台指期結算，所以，憂心可能影響盤勢，所以，偏空投資人或持股部位多者開始建立一些空單部位，短線還是要看美股能否出現大幅反彈，持股部位多者可考慮降低持股或進行避險操作。

台股 元大 富邦

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