元大銀推HCE行動信用卡 綁定送咖啡、享最高2.2%回饋

「保險法無法保障保險業務員勞權，應該將勞動部納入，不能只讓金管會決定。」在11日的保險法公聽會上，工會團體呼籲將勞動部納入保險法第177條，讓業務員明確認定是雇傭還是承攬關係，但公會代表認為，177條是規範業務員與消費者關係，不應由保險法一體適用到勞動契約。金管會保險局局長施瓊華也反對修法，但表示會與勞動部討論修正保險法子法《管理規則》，讓提案修法的民進黨立委江永昌直呼不可思議。

2020-06-11 19:17