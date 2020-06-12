元大推HCE行動信用卡 綁定送咖啡再送2.2%現金回饋
解封之後，消費活動日益活躍，為了讓支付行動化，配合防疫政策，元大銀行加入「行動信用卡」國家隊，即日起於「台灣行動支付APP」綁定元大銀行信用卡 ，加入HCE行動信用卡行列，除可獲得限量全家便利商店咖啡外，再享國內消費最高2.2%現金回饋，讓持卡人防疫期間安心消費還能賺好賺滿。
根據統計，國人對行動支付接受度極高，2019年行動支付總交易額已突破新台幣千億元，加上防疫期間無接觸支付正夯，元大銀行趁勢推出HCE行動信用卡，讓持卡人能感受手機在手，支付無限的便利。
今年6月底前完成下載「台灣行動支付APP」並綁定元大銀行信用卡，任消費一筆即可獲得一杯全家便利商店美式咖啡 ，限量1萬杯，此外，即日起至今年底，透過「台灣行動支付APP」掃碼結帳，除享原有信用卡消費回饋外，再加碼1%回饋，以鑽金卡為例，國內消費最高可享2.2%現金回饋。
元大銀行提醒，使用元大HCE行動信用卡付款千萬別設定「懶人密碼」，以免手機遺失遭有心人士冒用，造成損失，為了讓持卡人更放心使用卡片，元大銀行也提供失卡有保障服務，只要來電本行客服中心辦理掛失手續，即可免除掛失後一切冒用之風險。
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