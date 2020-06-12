振興三倍券自付一千 凱基銀幫員工付還給休假
民眾自付1,000元加政府提供2,000元的「振興三倍券」即將上路，開發金控（2883）旗下凱基銀行特別加碼，提供該行全體員工只要有使用振興三倍券消費3,000元，並且在9月底前至少休假一天，凱基銀行就額外補助員工1,000元，等同員工自付的1,000元由凱基銀行出，鼓勵員工休假且消費滿額，以實際行動愛台灣。
凱基銀行照顧員工，設有志工假制度，每一位員工一年有三天志工假，可用於實現自我的公益理想，員工生日當月可擁有4個小時生日假，配偶及直系血親生日當天，還有一小時的家人生日假，因此趁著振興三倍券將上路之際，凱基銀鼓勵員工多多利用這些公司提供的創意福利假期，員工只要在7月1日至9月30日至少休假一日，並於年底前消費累計滿3,000元，公司就補助1,000元，加上政府提供的2,000元，等於員工完全免自付。凱基銀行希望藉此表達對員工努力工作的感謝，同時善盡企業社會責任，共同為提振國內經濟盡心力。
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