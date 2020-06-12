信用卡綁振興三倍券 這家銀行刷三千回饋一千一超大方

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

振興三倍券7月即將上路，信用卡綁定振興三倍券消費回饋金額一家比一家更高，開發金控（2883）旗下凱基銀行新出爐的振興三倍券刷卡相關方案，針對新申辦卡友辦理特定卡片且綁定行動支付，最高可以回饋刷卡金合計1,100元，比之前有一家大型發卡行最多回饋1,000元更高，沒有這家銀行信用卡的民眾，抓緊時間辦對卡就有機會賺更大。

凱基銀行指出，該行振興三倍券方案，除了凱基信用卡綁定振興三倍券消費刷滿3,000元可獲300元刷卡金，也就是基本10%回饋之外，如果是新申辦卡片的持卡人且綁定行動支付達到門檻，回饋率更可大幅拉高，而且凱基銀是實打實的給予刷卡金回饋，對持卡人空前划算。

凱基銀指出，該行研擬振興三倍券卡友優惠專案，如果消費者希望拿到最高的回饋率，做法可比照該行所舉範例，即如果某甲新申請凱基魔BUY卡並獲核准，於7月15日至30日期間，用該卡綁定GOOGLE PAY、LINE PAY及街口支付，分別各刷1,000元振興三倍券，加總刷3,000元可獲得的回饋，包括新戶首刷禮500元、振興券加碼300元，及三種電子支付回饋金共300元，以上合計就可獲得1,100元刷卡金，回饋率高達37%。

不過，即使不符合以上案例的條件，但只要刷凱基銀卡片，基本就有10%回饋，卡片綁定行動支付，無論新舊卡友，綁定凱基信用卡於Apple Pay、LINE Pay、街口支付及即將上線Google Pay等四大行動支付，登錄後至年底前還可享有每一行動支付月月回饋上限100元的好康。

凱基銀行 三倍券 刷卡

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