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央行出手 台幣升轉貶
美國聯準會（Ｆｅｄ）釋出利率政策將寬鬆到二○二二年的訊息，激勵資金繼續前進新興市場，昨天新台幣兌美元匯率直衝廿九點五元關卡，盤中一度勁揚近二角。不過隨台股漲多回檔，加上央行迅速出面「管秩序」，新台幣由升轉貶，盤中高低震盪二點○三角，終場終結連四升，但匯銀主管仍認為，「未來新台幣走勢偏升。」
匯銀主管分析，全球央行都實施寬鬆政策，「資金根本沒地方好去」，相對起來投資台股仍是好去處。昨天台股收盤大跌一八四點，外資仍買超二點七五億元，只是為獲利了結而進行一些調節。
法人預料，外資未來還是採「且戰且走」的策略，新台幣短線偏升整理的格局不變，若能一舉升破廿九點五元，將進一步向廿九元大關靠近。
外匯交易員表示，台股在連八紅之後，昨天開高走低、漲多回補，新台幣盤中一度強升一點八六角，也跟著股市升幅收斂，外資轉為縮手觀望，加上進口商及散戶進場撿便宜買匯，及央行尾盤出重手調節，使新台幣由升轉貶，收在廿九點七三三元兌一美元，貶值一點七分，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大為廿點四二億美元。
法人認為，主要經濟體均續朝向解封救經濟的方向，刺激內需消費，主要央行貨幣政策仍是極度寬鬆，在長期零負利率環境下，「現金為王」將是最危險的事，預料刺激熱錢重返新興市場。不過，目前全球金融市場相對脆弱，要回到肺炎疫情前的體質，仍待有效治療新藥及疫苗上市。
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