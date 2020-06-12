聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行出手 台幣升轉貶

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導
昨天新台幣兌美元匯率直衝廿九點五元關卡，盤中一度勁揚近二角。圖／聯合報系資料照片
昨天新台幣兌美元匯率直衝廿九點五元關卡，盤中一度勁揚近二角。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Ｆｅｄ）釋出利率政策將寬鬆到二○二二年的訊息，激勵資金繼續前進新興市場，昨天新台幣兌美元匯率直衝廿九點五元關卡，盤中一度勁揚近二角。不過隨台股漲多回檔，加上央行迅速出面「管秩序」，新台幣由升轉貶，盤中高低震盪二點○三角，終場終結連四升，但匯銀主管仍認為，「未來新台幣走勢偏升。」

匯銀主管分析，全球央行都實施寬鬆政策，「資金根本沒地方好去」，相對起來投資台股仍是好去處。昨天台股收盤大跌一八四點，外資仍買超二點七五億元，只是為獲利了結而進行一些調節。

法人預料，外資未來還是採「且戰且走」的策略，新台幣短線偏升整理的格局不變，若能一舉升破廿九點五元，將進一步向廿九元大關靠近。

外匯交易員表示，台股在連八紅之後，昨天開高走低、漲多回補，新台幣盤中一度強升一點八六角，也跟著股市升幅收斂，外資轉為縮手觀望，加上進口商及散戶進場撿便宜買匯，及央行尾盤出重手調節，使新台幣由升轉貶，收在廿九點七三三元兌一美元，貶值一點七分，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大為廿點四二億美元。

法人認為，主要經濟體均續朝向解封救經濟的方向，刺激內需消費，主要央行貨幣政策仍是極度寬鬆，在長期零負利率環境下，「現金為王」將是最危險的事，預料刺激熱錢重返新興市場。不過，目前全球金融市場相對脆弱，要回到肺炎疫情前的體質，仍待有效治療新藥及疫苗上市。

台股 外資 外匯

延伸閱讀

金管會：台股今年以來表現優於美中日星港

匯市上演三驚奇！新台幣貶1.7分 終結連四升

台股大跌外資連9買 買超電子股、ETF避險

台股大跌信心喊話 黃天牧：基本面往好的方向走

相關新聞

央行戰熱錢 台幣升轉貶

受到台股指數翻黑大跌影響，台北匯市昨（11）日上演三大驚奇，包括新台幣匯率盤中觸及29.5字頭、高低震盪逾2角，以及匯市...

台股指數大跌 匯銀：台幣不易升破29.5

台股指數昨（11）日大跌，使市場對新台幣匯率的強烈升值預期被澆了一盆冷水。匯銀主管指出，觀察海外無本金交割遠期外匯市場（...

台灣Pay 要加碼三倍券優惠

振興三倍券上路前，台灣Pay正積極討論加碼方案，召集小組今（12）日將召開會議，著重於擴充優惠商家店數以及回饋方案。據悉...

遠銀迎戰純網銀 準備好了

金管會開放三家純網銀即將開業，遠東集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東昨（11）日指出，未來消費生活型態改變，支付科技相當...

遠銀：擴張新加坡、越南據點

遠東銀行昨（11）日股東會，集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東指出，遠銀海外分行雖在香港，但做的是國際生意，未來會靈活因...

玉山銀偏鄉圖書館 再添兩座

提供優質的圖書館環境，是讓孩子親近閱讀的第一步，也是「玉山黃金種子計畫」長期推動的目標。玉山銀行及玉山志工基金會6月5日...

開發金永續 公司治理績優

開發金控今（12）日股東會前報佳音，獲得台灣證券交易所最新「公司治理評鑑」評選為前5%的上市企業，並於股東會前夕、昨（1...

南山壽公益服務獎 關懷失智

南山人壽公益服務獎2019年度得獎名單出爐，有三個業務中心及15個通訊處，從三百多個義工團隊中脫穎而出，在2019年聚焦...

金管會：台股不能只看1、2天漲跌

金管會前天剛取消有條件禁空令後，昨天台股就大跌一八四點，金管會主委黃天牧表示，台股昨主要受美股下跌影響，包括日、韓等亞股...

央行出手 台幣升轉貶

美國聯準會（Ｆｅｄ）釋出利率政策將寬鬆到二○二二年的訊息，激勵資金繼續前進新興市場，昨天新台幣兌美元匯率直衝廿九點五元關...

保險業務員納勞動部？ 金管會反對

「保險法無法保障保險業務員勞權，應該將勞動部納入，不能只讓金管會決定。」在11日的保險法公聽會上，工會團體呼籲將勞動部納入保險法第177條，讓業務員明確認定是雇傭還是承攬關係，但公會代表認為，177條是規範業務員與消費者關係，不應由保險法一體適用到勞動契約。金管會保險局局長施瓊華也反對修法，但表示會與勞動部討論修正保險法子法《管理規則》，讓提案修法的民進黨立委江永昌直呼不可思議。

傳第一金搶下保德信人壽？黃天牧：看報才知道

保德信人壽出售案，今傳出保德信審視買家後，初步認為第一金的分數較高，得標機率高。金管會主委黃天牧今則表示：「我是看報才知...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

文化部加碼600元、200萬份「藝FUN券」 排除網路書店

事業單位拒勞檢明起最高罰15萬 可連續開罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。