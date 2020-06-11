面臨死亡關頭？彭金隆：保險業抗波動韌性特強

有媒體報導壽險未來面臨保費懸崖、海外投資低評級債及股債市大幅波動衝擊淨值等3大未爆彈，壽險業面臨生死關頭？政大風管系教授彭金隆今（11）日表示，保險業跟銀行不同，面臨市場波動有很強韌性，不要從短期現象來看壽險業的清償能力，民眾不用過度恐慌。

彭金隆說，保險的特性，經營上相對韌性較強，不像銀行受點風吹草動消息，就可能引爆擠兌，這在保險業很少發生。

他說因為所有保單的請求權，要嘛發生事故要理賠，要嘛保單到期拿回滿期金 ，或保戶不管如何要解約拿回錢等，這些都不致讓保險司一下子出現資金短缺，也不會因短期現象，造成有流動性問題。

彭金隆說，過去就算爆發金融海嘯，壽險公司維持運作都沒有發生過問題。市場波動只衝擊「未實現利益」，但長期來看，未實現有其周期性，最後都會回來。

他舉例像這次新冠疫情，美股都五次熔斷，連股神巴菲特有生之年都沒見過，但後來股債回升了，還是有壽險公司前五月獲利創下新高。因此不用因為短期市場波動，就認為有立即危險，這樣有點過度反應。

壽險公司要比較擔心的是「慢性病」，長期性利率不回升。過去有壽險公司爆發財務問題被接管，是因為以前保險法沒立即改正措施，長期累積問題情況拖到很嚴重，才作積極的監管措施，但現在保險局已有資本適足率跟淨值資產比二大預警措施，數值過低時金管會就會介入，不會等到淨值為負了才處理，如今情況已大不相同。

至於壽險業7月死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、新責準率等新制上路，雖然新契約保費前四月大減四成，但彭金隆說，保險公司原本就不必追求資產不斷累積，只賺了面子，應放棄以投資收益為獲利主要來源，而應追求多元獲利來源，例如多推保障型商品的核保收益與經營效益的費差益等。

舉例來說，一個上班族收入都靠股票，而不是正常薪資，當然受市場波動影響就會大。

彭金隆說，7月新制上路後多賣利潤收益較高的保障型商品，從裡子的角度，對保險公司不見得是壞事。而且雖然新契約減少，但續期保費持續成長，且有現金流入，不致有無法支應理賠的情形。

至於接軌IFRS17國際會計制度衝擊面，彭金隆說，目前如何計算新舊保單負債的公式標準還未公布，歐洲有不同的認定與算法，各家現在做的假設都不準，而且距離我國要正式接軌上路要2026年，還有六年時間來調整，對保險公司來說應有餘裕。

整體來說，保險公司下半年雖仍有利率、匯率跟市場波動三大經營壓力，投資人關心投資收益，但保戶應該關心的是保險公司能否長期經營並實現理賠承諾的體質，但目前我國保險業應不致有立即的生死存亡危機。