匯市上演三驚奇！新台幣貶1.7分 終結連四升

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

受到台股指數翻黑大跌影響，台北匯市今（11）日上演三大驚奇，包括新台幣匯率盤中觸及「29.5」字頭、高低震盪逾2角，以及匯市多空交戰、一日爆出逾20億美元巨量，最後是在中央銀行作價下，匯市豬羊變色、由升翻貶1.7分，以29.733元作收，終止連四升行情。

央行統計顯示，國際美元今日午後轉強，除日圓以外的主要亞洲貨幣紛紛翻貶，其中，主要貿易對手國韓元貶值0.43%居冠，星元也貶值0.27%，新台幣則是在央行尾盤調節下微貶0.06%，韓元貶幅約新台幣的7.2倍，對台灣出口競爭力不利。

展望後市，匯銀主管說，外資動向還是首要關鍵，若外資匯入力道不減，新台幣匯率將有機會向上挑戰29.5元關鍵價位，反之，若熱錢暫緩流入，新台幣匯率又居於相對高點將提振美元買需，進而促使新台幣匯率維持29.5~30元區間震盪格局。

匯銀主管指出，新台幣匯率在6月升破30元整數大關後持續走強，此一趨勢持續到今日上午11時；熱錢蜂擁流入，推升新台幣匯率盤中觸及29.53元高點，最多升值1.86角。

不過，午後因台股指數翻黑且跌勢擴大，熱錢見風轉舵、資金也陸續匯出，加上美元買盤逢高進場，以及央行尾盤進場作價，新台幣匯率最後收在全日最低價29.733元。

新台幣 台幣匯率 台股指數

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