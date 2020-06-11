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銀行局放寬外銀備抵呆帳一半入淨值 釋3240億投資量能

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為適度增加外國銀行分行之經營量能，金管會銀行局11日預告修正法規，放寬備抵呆帳及保證責任準備金一半得計入淨值，預計可增加3,240億元，支持其在台辦理放款、投資業務，促進實體經濟發展。

銀行局副局長莊琇媛表示，修法主要因外銀業者建議，有些投資放款業務進行以存款為基準，外商銀行因據點關係，吸收存款不是那麼容易，在投資上量能受限制，既然向總行拆借來的資金，希望可納入存款以增加投資動態。加上外銀反應很多呆帳依其審查嚴謹度，列呆帳不高，但獲利要扣掉，影響淨值與放款能量，但考量放款量能，把提的備抵一半放入淨值中，所有會計科目仍然不變，本國銀行則維持不變。

據銀行局統計，截至2019年底為止，目前國內26家外銀淨值1,186億元，備抵呆帳148億元；加上3家陸銀淨值197億元、備抵呆帳14億元，一半為7億元計入。過去備抵呆帳是是視為放款授信預期損失，因此是放在資產的減項。一般放款量能可達淨值40倍，因此外銀第3季修法收寬計入淨值上路後，預料可增加2960億元的放款量能，加上陸銀280億元的放款量能，合計為3,240億元。

銀行局表示，本辦法修正已就審慎監理充分考量，並兼顧風險及外國銀行分行業務之發展作適度調整。考量經濟、金融情況變動快速，授權主管機關就外國銀行分行得併計之金額比率，得適時衡酌調整，原則上三年檢討一次。 此修正辦法公告翌日起60日後生效，預計最快第3季可以上路。

金管會 實體經濟

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