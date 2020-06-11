我國企業主僅三成投保雇主意外責任險 理賠率有五成

員工是企業最重要資產， 但我國企業主僅三成有投保雇主意外責任險，2019年底共計理賠14億6,195萬元，理賠率逾五成，金融監督管理委員會提醒企業主，除應提供衛生安全的工作環境，以避免發生意外事故外，同時可適時投保雇主意外責任保險，以抵充雇主對員工的民事損害賠償責任。

保險局副局長王麗惠表示，雇主意外責任保險的被保險人為雇主，並由雇主負擔保險費，主要是承保受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，依法應由被保險人(雇主)負責賠償而受賠償請求時，保險公司將於責任限額內對雇主予以理賠 ，雇主可投保將此風險轉嫁給保險公司。

據保險局統計，目前有15家產險公司有提供雇主意外責任險，2019年共計有投保了22萬3544件，投保比率約32%，公司表示，這是一年一約的定期險；雇主意外責任保險之保險金給付對象為雇主，但如雇主對於受僱人依法應負損失賠償責任確定時，亦即萬一有因工發生意外，公司、保險公司與員工三方談和解後，員工可在保險金額範圍內，依其應得之比例，直接向保險公司請求給付賠償金額

至於保費收入與收理賠金額方面，保險局統計，截至2019年底產險公司收取28億6,248萬元，理賠金額達到14億6,195萬元，等於理賠率高逾一半。

金管會提醒企業主，雇主意外責任保險是建立在雇主對受僱人有依法應負賠償責任之基礎上，因此對於受僱人因疾病所致之死亡，或受僱人非在執行職務期間內發生意外事故所致之損失，雇主對受僱人並無賠償之責，非本保險之保障範圍。 就每一事故依法應由雇主所負損害賠償責任，於發生保險事故時，保險公司就超過自負額部分負賠償之責。